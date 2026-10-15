El Real Madrid reforzó su liderato en la lista de clubes con más victorias tras ir por detrás en el marcador en la Liga de Campeones, desde que el torneo arrancó con su formato actual en 1992, después de elevar su registro a 38 triunfos, gracias a su victoria sobre la Roma (4-3) ayer miércoles, en el estadio Olímpico de la capital italiana, en la segunda jornada de la competición.

Con este triunfo, el conjunto merengue firmó el pleno de puntos en las dos primeras jornadas, después de ganar también al Inter de Milán (2-1) en la primera jornada.

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El Barcelona ocupa la segunda posición con 34 victorias tras ir por detrás, la última de ellas frente al Galatasaray (4-1), el pasado martes en esa misma jornada, según la cadena de estadísticas "Squawka".

El Manchester City es tercero con 27 victorias, seguido del Manchester United, cuarto con 25, y del Bayern de Múnich, quinto con 24.

El Juventus ocupa la sexta plaza con 17 triunfos, seguido del Paris Saint-Germain con 16, el Liverpool con 14 y el Atlético de Madrid con 13. El Chelsea, el Galatasaray y el Shakhtar Donetsk comparten la décima posición, con 11 victorias tras ir por detrás cada uno.

El Real Madrid perdía (3-1) ante la Roma, antes de anotar tres goles en solo 8 minutos: Carlos Espí marcó el segundo tanto de los merengues, en el minuto 82, luego Endrick logró el empate en el minuto 85, antes de que Antonio Rüdiger firmara el gol de la victoria en el minuto 90.