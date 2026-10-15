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AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Traducido por

Estadística bochornosa: Courtois deja al descubierto la crisis de la dupla del Real Madrid

Roma vs Real Madrid
Roma
Real Madrid
Liga de Campeones
T. Courtois
A. Tchouameni
F. Valverde
A. Guler
B. Silva
Italia
España
Bélgica
Francia
Uruguay
Turquía
Portugal

Gran sufrimiento para el Real Madrid

Una estadística llamativa dejó al descubierto las dificultades del Real Madrid para construir el juego desde el centro del campo, durante la primera mitad del partido ante la Roma, este miércoles, en la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League.

El Real Madrid iba perdiendo (3-1) en el estadio Olímpico hasta el minuto 82, antes de darle la vuelta al marcador y anotar 3 goles consecutivos para ganar (4-3), en una remontada de locura.

Pero el diario "As" puso el foco en la crisis del centro del campo del Real Madrid, concretamente durante la primera mitad del encuentro, con la presencia de la dupla formada por Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni.

El periódico español señaló que Courtois completó más pases en la primera mitad (19 pases) que cualquiera de los pivotes titulares del Real Madrid: Fede Valverde (16 pases) y Aurélien Tchouaméni (17 pases).

Y explicó que esta estadística refleja la dificultad del conjunto blanco para hacerse con la posesión del balón en el centro del campo y, pese a ello, la primera mitad terminó con empate (1-1).

Cabe señalar que el rendimiento del Real Madrid mejoró en la segunda mitad, especialmente tras la entrada de Arda Güler (minuto 59) y Bernardo Silva (minuto 70), teniendo en cuenta que el jugador turco fabricó el tercer y el cuarto gol.



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