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El exjugador del Real Madrid Guti ha desatado la polémica al cuestionar la legitimidad de la reciente victoria de Harry Kane en el Balón de Oro. El español sugirió que la decisión de conceder el trofeo al capitán de Inglaterra se tomó en un momento convenientemente coincidente con el traslado de la ceremonia a Londres.

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Londres llama a Kane

Con motivo del 70.º aniversario del Balón de Oro, la prestigiosa ceremonia dejó su sede habitual de París y se trasladó a la capital inglesa. En casa, el prolífico delantero se llevó el premio individual más importante del fútbol, por delante de Kylian Mbappe, del Real Madrid, y de la joven promesa del Barcelona Lamine Yamal.

Kane conquistó el trofeo tras una fenomenal temporada 2025-26. Marcó la asombrosa cifra de 73 goles en todas las competiciones con su club y su selección, un registro en una sola temporada superado únicamente por los históricos 82 tantos de Lionel Messi en la campaña 2011-12.

Guti cuestiona la victoria «orquestada»

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Pese a esas cifras extraordinarias, Guti expresó sus fuertes sospechas sobre el proceso de votación. En declaraciones al programa de televisión español El Chiringuito, el excentrocampista del Real Madrid señaló lo que consideraba una coincidencia muy sospechosa en torno a la ciudad anfitriona.

«Da la casualidad de que, para el 70.º aniversario, trasladan la ceremonia a Londres y gana alguien de Londres», comentó Guti. «Es una coincidencia increíble que la trasladen a Londres y gane alguien de Londres, ¿no? Quiero decir, es como si todo estuviera…»

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Cuando otro tertuliano intervino para sugerir que el resultado estaba «orquestado», Guti se mostró enseguida de acuerdo. «Completamente. Sin ninguna duda», respondió. «Eso es lo que pienso, y lo que llevo mucho tiempo pensando de este premio».

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El español también se fijó en la expresión de asombro del delantero cuando se anunció el resultado. «Os digo una cosa: cuando le vi la cara al anunciar que el ganador era Harry Kane, pensé que en su vida había creído que iba a ganarlo», afirmó. «Nunca. Creo que esperaba que tanto Lamine Yamal como Mbappe quedaran por delante de él. Solo hay que verle la cara».

Una victoria por un margen mínimo

Al margen de las teorías conspirativas del plató español, el desglose oficial de la votación reflejó una pugna muy reñida. France Football El redactor jefe de la revista, Vincent Garcia, confirmó que el margen final de victoria fue excepcionalmente ajustado.

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«Este año había varios candidatos serios», explicó Garcia. «Los dos que estuvieron más cerca fueron los dos primeros, Harry Kane y Kylian Mbappe, y la pugna entre ellos se decidió por muy poco. La diferencia de puntos entre Kane y Mbappe fue menor que la que hubo entre Rodri y Vinicius en 2024, que fue de 41 puntos, y ya entonces era un margen muy estrecho».

Garcia señaló que la tendencia cambió de forma drástica en la fase final de la votación. «Estuvo increíblemente reñido», añadió. «Seguí los resultados en tiempo real durante el mes de la votación. Kylian lideró la carrera durante mucho tiempo, pero Harry Kane volvió a meterse en la lucha y, al final, todo se decidió por una diferencia de puntos muy, muy pequeña».

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Callar a los escépticos

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Kane volverá ahora a jugar con su club con el peso de haber sido reconocido oficialmente como el mejor jugador del mundo. El experimentado delantero deberá centrarse de inmediato en mantener su implacable ritmo goleador para acallar a quienes aún dudan de él y justificar su nuevo estatus.

Tras establecer el histórico registro de 73 goles la temporada pasada, las expectativas para lo que resta de la presente campaña serán enormes. Kane tratará de aprovechar este triunfo histórico como impulso para conquistar más títulos, mientras que rivales europeos como Mbappe y Yamal estarán, sin duda, motivados para arrebatarle el trono el próximo año.