Guus Til puso por delante al PSV a mediados de la primera parte del duelo ante el Feyenoord. El centrocampista remató con acierto un balón de Lutsharel Geertruida. Sin embargo, instantes antes había estado en posición de fuera de juego, lo que plantea la duda de si el gol debió subir al marcador.

Jeremiah St. Juste despejó con apuros de cabeza un centro desde la banda en la boca de gol. El defensa trató de alejar el balón mientras Til se encontraba en posición de fuera de juego justo detrás de él.

El centrocampista del PSV no tocó el balón en ese momento y tampoco pareció obstaculizar a St. Juste en su intento de despejar el centro de cabeza. Cuando Geertruida dejó después el balón atrás para Til, este ya no estaba en fuera de juego y pudo rematar.

Según las reglas de juego de la KNVB, un jugador en posición de fuera de juego no comete una infracción automáticamente. Para ello también debe participar activamente en el juego, por ejemplo, obstaculizando a un adversario cuando intenta jugar el balón.

La KNVB señala que se puede sancionar a un jugador si impide que un adversario juegue el balón o afecta a su capacidad para hacerlo.

La regla 11 lo expresa así: «Un jugador que se encuentre en posición de fuera de juego solo será sancionado si participa activamente en el juego impidiendo que un adversario pueda jugar el balón o esté en condiciones de hacerlo».

Como Til no tocó el balón y no pareció obstaculizar a St. Juste en su despeje de cabeza, su anterior posición de fuera de juego no era, por sí sola, motivo para anular el gol. Así, el PSV va por delante con merecimiento a estas alturas ante un Feyenoord que todavía no ha mostrado su mejor juego.