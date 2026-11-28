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El presidente de Estudiantes, Juan Sebastian Veron, se ha mostrado confiado antes de la final de la Copa Libertadores del sábado ante Palmeiras en el Estadio Centenario de Montevideo. En el mismo estadio y frente al mismo rival ante el que su padre, Juan Ramon, impulsó al club hacia su primer título continental en 1968, Veron confía en que una nueva generación aproveche la ocasión.

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Veron confía en Estudiantes antes de la final ante Palmeiras

Según ESPN, el presidente de Estudiantes, Juan Sebastian Veron, expresó su plena confianza en la plantilla al llegar a Uruguay para disputar el sábado la final de la Copa Libertadores de la CONMEBOL ante Palmeiras en el Estadio Centenario. Tras eliminar a Flamengo en los penaltis en Maracaná, el equipo argentino está a una victoria de su quinto título continental.

«La expectativa es hacer un gran partido, y estamos seguros de que lo haremos porque el equipo viene jugando bien», dijo Veron. «No tenemos que decirles mucho a los jugadores, porque saben dónde están y lo mucho que lucharon para llegar hasta aquí. Está claro que la afición los apoya. Por nuestra parte, solo tenemos palabras de agradecimiento».

«Estas instancias son para unos pocos, y nosotros estamos entre ellos»

El exmediapunta del Inter y la Lazio destacó la importancia de ayudar a una generación más joven de jugadores de Estudiantes a afrontar la presión de una final continental y de apoyarse en el respaldo local en Montevideo.

«Creo que forma parte del proceso vivir estos momentos. Más allá de los nervios y de todo lo que hay en juego, hay que saber que estas instancias son para unos pocos, y nosotros estamos entre ellos», señaló. «Por suerte, nos ha pasado bastantes veces a lo largo de nuestra historia. Esta vez vuelve a ocurrir y otras generaciones lo están viviendo. A pesar de las diferencias, argentinos y uruguayos tienen una forma muy parecida de ver el fútbol, y eso se nota».

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La historia de la familia Veron vuelve al punto de partida: de 1968 a 2026

El partido tiene un extraordinario significado histórico para la familia Veron: Estudiantes vuelve a enfrentarse al mismo rival y en el mismo estadio en el que conquistó su primera Libertadores en 1968. Entonces, el padre de Juan Sebastian, Juan Ramon «La Bruja» Veron, marcó en los tres partidos de la final, incluida la decisiva victoria por 2-0 en el Estadio Centenario, antes de impulsar al equipo a completar una racha de tres títulos consecutivos con los de 1969 y 1970.

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El excentrocampista del Manchester United y el Chelsea capitaneó después a Estudiantes hacia su cuarta Libertadores, conquistada ante Cruzeiro en 2009 tras regresar de Europa, aunque siempre mantuvo en perspectiva el legado de su padre. «En Estudiantes gané tres títulos, pero mi padre ganó cinco... En casi todos fue un jugador clave o el protagonista absoluto», reflexionó en una ocasión. También recordó: «Nunca sentí ningún tipo de presión más allá de la que me imponía yo mismo».

De capitán sobre el césped a presidente en el palco

Veron asumió por primera vez la presidencia del club en 2014 y ahora vivirá la final desde el palco directivo, en lugar de lucir el brazalete de capitán en el centro del campo.

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«Como jugador, guardo buenos recuerdos del Centenario. Espero tener una satisfacción similar como directivo del club», concluyó Veron antes del comienzo del partido del sábado en Montevideo.