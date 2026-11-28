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El brasileño Ronaldo ha aclarado por fin las circunstancias de su sorprendente salida del Barcelona rumbo al Inter hace casi tres décadas. El legendario delantero reveló que la enorme oferta económica del club italiano resultó imposible de rechazar cuando estaba en la cima de su carrera.

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Una gran oferta económica motivó su salida del Camp Nou

En el pódcast Stick to Football, con Gary Neville y Jamie Carragher, Ronaldo habló de su fichaje por el Inter en 1997. Tras llegar al Barcelona procedente del PSV, firmó una única temporada muy goleadora en España, con tantos frecuentes en La Liga y la Recopa de Europa.

Su rendimiento llevó al Inter a pagar su cláusula de rescisión y a cuadruplicar su salario anual. Pese a lo bien que le iban las cosas en Cataluña, la oferta económica del club italiano resultó decisiva.

Ronaldo explica su fichaje por el Inter y su frustración por el Balón de Oro

Ronaldo explicó que la enorme subida salarial facilitó su decisión. «El Barça me compró por 20 millones y yo recibí una buena parte de esa cantidad. Allí ganaba dos millones al año y el Inter me ofreció ocho, así que decidí irme», explicó.

También admitió que aún le frustraba haber quedado segundo, por detrás del defensa Matthias Sammer, en la votación del Balón de Oro de 1996. «Lo perdí ante Sammer, que era defensa. Estaba enfadado porque había jugado de maravilla con el Barcelona y había marcado muchísimos goles», dijo. Ronaldo se resarció en su primera temporada en Milán al ganar el Balón de Oro de 1997 y volvió a conquistarlo en 2002, después de ganar el Mundial.

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El Fenómeno comparó entonces la dureza física de su época con la protección de la que disfrutan los delanteros actuales. «Los delanteros de hoy lo tienen más fácil que nosotros. Me habría gustado tener la misma protección. Sufrimos muchísimo. Nuestra generación estaba llena de jugadores durísimos y nadie nos protegía», dijo entre risas.

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Un duro diagnóstico sobre las opciones de Brasil en el Mundial

Al abordar el fútbol internacional, Ronaldo ofreció un panorama sombrío de la selección brasileña. Admitió que a sus compatriotas les resulta «doloroso» ver cómo su rival Argentina muestra el espíritu de lucha del que carece Brasil.

Cree que Brasil ha perdido la confianza que antes se basaba en su talento natural y añadió: «Creo que estamos copiando a los jugadores europeos. Antes, en nuestro país siempre había muchísima confianza basada únicamente en nuestro talento. Pero hoy los europeos son más fuertes, más rápidos, están mejor organizados y juegan mejor.

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«Brasil no tiene la fuerza suficiente para ganar el Mundial. No tenemos un equipo fuerte, no estamos unidos».

Brasil afronta una difícil tarea para volver a aspirar al Mundial

La contundente advertencia de Ronaldo pone de relieve la magnitud del desafío que afronta Brasil de cara al Mundial de 2030. En lugar de apoyarse en el talento individual que históricamente ha definido a la selección, el equipo debe superar su falta de fortaleza colectiva y unidad.

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Recuperar esa cohesión y reencontrar su identidad futbolística será crucial si Brasil quiere competir por el título, especialmente mientras las selecciones europeas sigan marcando la pauta en velocidad, potencia y organización.