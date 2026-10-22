El periodista Ahmed Shobier lanzó un duro ataque contra los jugadores del Al Ahly, tras el empate ante el Al Qanah por 3-3 ayer miércoles, en la Liga Premier de Egipto.

El Al Ahly perdía por 3-2 hasta el minuto 90+3, cuando el marroquí Achraf Dari marcó el gol salvador.

El resultado desató una gran ola de indignación entre la afición y los directivos del Al Ahly, ante el flojo nivel del equipo en el partido de ayer.

Por su parte, Shobier dijo, en declaraciones radiofónicas: "El Al Ahly juega contra el Al Qanah en el estadio de El Cairo, ¿qué sería lo normal? Que el Al Ahly saliera a presionar desde los límites del área, pero lo que no es normal es que retroceda a su propio tercio de campo o a su propia mitad".



Y continuó: "¿Acaso el Al Ahly es un equipo pequeño para defenderse después de marcar un gol? Algo muy extraño y rarísimo. Cuando el balón rebota en la defensa o en el portero, no encuentras a nadie que despeje el balón y lo saque, eso es lo normal, pero no hay nada, todos están parados mirándose unos a otros".

El exportero del Al Ahly añadió: "Juro por Dios que estaba viendo el partido del Al Ahly y el Al Qanah en estado de estupor, el Al Ahly no tenía ni presión, ni alma, ni empeño en cortar el balón, ni siquiera concentración al pasar el balón, y felicito al Al Qanah por lo que ofreció".

Y agregó: "Para ser honesto, el Al Qanah perdió dos puntos en lugar de ganar uno. Sí, el Al Ahly fue más ofensivo y todo, pero marcaste el empate en los últimos dos minutos; el Al Qanah fue mejor porque iba por detrás y logró remontar una y dos veces y ponerse 3-2".

Y continuó: "El tercer gol del Al Qanah es más raro que lo raro, el balón lo juega el portero Mohamed Shaaban con un pase largo y no había más que un solo jugador del Al Qanah, que es Mohamed Hamdi Zaki, saltando volando a por el balón en medio de los defensas, uno contra tres jugadores, lo que deberías hacer es asegurar para que el jugador no se quede solo, pero no, tú sigues y encima te marcas un gol en propia puerta, ¿qué es esto?! Sinceramente, el abecé del fútbol no existe".







