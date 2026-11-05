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El joven Konstantinos Karetsas, del Borussia Dortmund, vivió una noche inolvidable en la Champions League, pero su aportación decisiva para la victoria estuvo a punto de no producirse. El mediapunta adolescente no aparecía por ninguna parte cuando le llamaron para sustituir al lesionado Serhou Guirassy en la primera parte.

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Una visita al baño casi arruina la noche

El entrenador del Dortmund, Niko Kovac, se enfrentó a un dilema táctico en el minuto 34 contra el Real Betis cuando su delantero estrella, Guirassy, tuvo que abandonar el campo por unas molestias en el muslo. Kovac recurrió al banquillo para dar entrada a Karetsas, pero el jugador de 18 años no estaba allí. El talento griego había salido corriendo al baño del vestuario justo cuando le tocaba entrar, lo que obligó a su entrenador a buscar a toda prisa un sustituto.

Kovac acabó viendo regresar al joven justo cuando estaba a punto de dar entrada a Carney Chukwuemeka en su lugar. «Quería sacarlo y no estaba», reveló Kovac en una entrevista con DAZN. «Estaba en el baño. Cuando iba a sacar a Carney en su lugar, apareció por la esquina y llegó a tiempo. Así que, si hubiera seguido en el baño, no habría podido entrar».

Reivindicación tras un comienzo difícil en Alemania

El gol de la victoria llegó en el minuto 72 y supuso una auténtica liberación para un jugador que ha encadenado una racha de mala suerte desde su llegada procedente del Genk por 30 millones de euros. Karetsas recibió un pase de Fabio Silva, se acomodó el balón a la izquierda y disparó con precisión al palo más alejado. Su emotiva celebración frente al Muro Amarillo dejó claro cuánto significaba el gol tras sus recientes problemas de salud y lesiones.

A principios de esta temporada, el internacional griego sufrió un alarmante desplome durante un partido contra el Villarreal y tuvo que someterse a exhaustivas pruebas en el hospital. Aunque se descartó cualquier problema médico grave, después sufrió una lesión de ligamentos contra el Union Berlin.

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Elogios del entrenador del Dortmund

Kovac se deshizo en elogios hacia la actuación del adolescente, pese al episodio previo a su entrada. El entrenador quedó visiblemente deslumbrado por el descaro y los regates del jugador de 18 años, así como por su entendimiento inmediato con Fabio Silva, y elogió al joven por recuperarse tras una etapa difícil sin jugar. Kovac destacó la compenetración entre el joven y Silva y sugirió que el mediapunta podría encadenar varias titularidades mientras Guirassy se recupera de su lesión muscular.

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«Se vio que Kostas es un futbolista muy bueno. Cambia de dirección y gira como un conejo. Es difícil defenderlo; hace muchas bicicletas buenas. Dio mucho impulso al equipo y me pareció que se entendió muy bien con Fabio. Eso me gustó. Probablemente será titular en los próximos partidos mientras Serhou no esté disponible», explicó Kovac.

«Me alegra que se haya encontrado tan cómodo en el partido de hoy después de una época difícil para él. Y en defensa, sabe perfectamente que todavía tiene cosas que mejorar. Pero tiene voluntad, está preparado y yo lo veo. Me pareció que hoy hizo un desmarque muy bueno, que presionó bien y que se ofreció a sus compañeros. Sin duda puede dar más, pero con 18 años ya lo está haciendo bastante bien. Si rinde así en ataque, puedo pasar por alto sus carencias defensivas».

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Las impresiones del protagonista de la noche

Para Karetsas, la noche fue una mezcla de emoción y alivio. Al hablar de lo caótico de su entrada al campo, reconoció que la falta de preparación quizá le ayudó a entrar en el ritmo del partido. «Para ser sincero, acababa de salir del baño cuando me tocó entrar. Así que no recibí muchas instrucciones», reveló el centrocampista.

Pese a haber marcado el gol de la victoria, el modesto adolescente sugirió que quizá Silva merecía más el premio al mejor jugador del partido. Karetsas reconoció que aún tiene margen para mejorar físicamente, pero insistió en que se encuentra bien de salud y preparado para contribuir. Con tres victorias en cuatro partidos de la Champions League, el Dortmund ocupa una buena posición en la tabla, y la irrupción de su joven talento griego supone un importante impulso de cara a los próximos retos.