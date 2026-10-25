El portugués José Mourinho, director técnico del Real Madrid, aseguró que su equipo aspira a conquistar el título de LaLiga y no a conformarse con vencer al Barcelona, tras la victoria por 2-1 en el Clásico disputado en el estadio Spotify Camp Nou, un resultado que reduce la diferencia con su rival catalán a 3 puntos.

Mourinho elogió el rendimiento de sus jugadores y consideró que el encuentro fue el más completo durante su segunda etapa al frente del conjunto blanco, dada la fortaleza del rival y la calidad de sus futbolistas. Subrayó que el Real Madrid supo gestionar la presión del Barcelona y mantener la calma tras el gol del empate, antes de que Kylian Mbappé sentenciara el partido en el minuto 87.

El entrenador portugués afirmó: "El Real Madrid no juega para ganar en el Camp Nou, sino para ganar el título", e insistió en la necesidad de seguir trabajando y manteniendo la concentración, pese a la importancia del triunfo, advirtiendo que la victoria ante el Barcelona no tendrá el mismo valor si el equipo tropieza en su próximo partido.

Mourinho critica la tecnología del vídeo

Pese a sus elogios al árbitro principal, Mourinho criticó la actuación de la tecnología del videoarbitraje por no intervenir en la acción de la entrada de João Cancelo sobre Yan Diomande, al considerar que la jugada merecía la expulsión.

Declaró: "El árbitro hizo un partido estupendo, pero (el VAR) estaba dormido en el minuto 60, y se debió haber mostrado una tarjeta roja por su entrada sobre Diomande".

El banquillo aporta soluciones adicionales al Real Madrid

Mourinho defendió su decisión de mantener a Eduardo Camavinga en el banquillo al inicio del encuentro, aclarando que el jugador sigue siendo un elemento fundamental, pero que las decisiones sobre la alineación dependen de las exigencias de cada partido.

Señaló que la entrada del francés en la segunda mitad otorgó al equipo una mayor capacidad para aprovechar los espacios y los contraataques, un plan que contribuyó a la construcción del gol de la victoria.

También elogió al portero Andriy Lunin, que participó en lugar de Thibaut Courtois, al asegurar que afrontó la oportunidad con calma y confianza, además de alabar la insistencia de Federico Valverde por seguir jugando pese a sufrir una lesión.

Mourinho concluyó sus declaraciones destacando la fortaleza del grupo y la cohesión del vestuario, señalando que el equipo necesita que todos sus jugadores estén disponibles ante la serie de partidos que le espera lejos de su estadio.