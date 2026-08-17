El club francés Stade de Reims logró cerrar una de las operaciones de jóvenes talentos más destacadas del actual periodo de fichajes, tras alcanzar un acuerdo para incorporar al maliense Sidou Dembélé, de 18 años, pese a la fuerte competencia de varios grandes clubes europeos, encabezados por el Chelsea, el Manchester United y el Barcelona.

Según el portal "Foot Mercato", Dembélé firmará el primer contrato profesional de su carrera con el Stade de Reims, después de convencerse del proyecto deportivo del club francés, basado en descubrir y desarrollar jóvenes talentos y ofrecerles un camino progresivo hacia el primer equipo, resolviendo así una carrera que apuntaba a llevarlo a uno de los gigantes del continente.

Dembélé se ha impuesto como uno de los talentos emergentes más destacados del fútbol africano, tras brillar con la camiseta de la selección de Malí sub-17 en el Mundial que se disputó en Catar en 2025, donde marcó dos goles y dio 4 asistencias en 5 partidos, coronándose máximo goleador del torneo y atrayendo las miradas de los ojeadores de los clubes europeos.

Su brillante actuación en el Mundial no fue una simple aparición pasajera, ya que el jugador había obtenido anteriormente el premio al mejor jugador del Torneo de África Occidental sub-17 de la zona "A", que se disputó en Senegal, confirmando de forma temprana que posee un talento excepcional que lo convirtió en uno de los jugadores jóvenes más seguidos dentro del continente africano.

Dembélé recibió su formación en la célebre academia "JMG" de Bamako, fundada por el francés Jean-Marc Guillou, donde se pulieron su talento técnico y su capacidad para el control del balón y la creación de juego.

El jugador zurdo se distingue por una visión de juego especial y una gran habilidad en los duelos individuales, además de su capacidad para ejecutar balones parados y para pasar en espacios reducidos, factores que le han valido un amplio reconocimiento en el mercado de talentos.

Era natural que estas cualidades se convirtieran en una pugna entre varios clubes europeos, ya que el Chelsea presentó una oferta oficial para hacerse con los servicios del jugador, mientras que el Manchester United, el Red Bull Salzburgo y el Fenerbahçe mostraron interés en el talento maliense, antes de que el Barcelona pareciera el más cercano a cerrar la operación en una etapa anterior.

Sin embargo, el Reims consiguió darle la vuelta a la ecuación, tras ofrecer al jugador un proyecto deportivo más claro y acorde con su etapa de edad, que le brinda la oportunidad de desarrollarse lejos de las presiones de saltar prematuramente a los focos, lo que contribuyó a convencer a Dembélé y a su entorno de elegir al club francés en lugar de fichar directamente por uno de los grandes clubes.