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El centrocampista del Paris Saint-Germain Fabian Ruiz rindió un emotivo homenaje al fallecido delantero del CD Tenerife Jesus de Miguel tras marcar dos goles en la contundente victoria por 6-0 a domicilio ante el Villarreal en la Champions League el martes. El internacional español mostró nueve dedos y señaló al cielo después de anotar su primer gol en el Estadio de la Cerámica.

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El mediapunta español rinde homenaje a un compatriota fallecido

Ruiz aprovechó su gol en el minuto 17 de la cuarta jornada para homenajear a Miguel: dibujó con las manos el número nueve de la camiseta del delantero antes de mirar al cielo.

Además de recordar a su compatriota, el exmediapunta del Napoli también rindió homenaje a las personas afectadas por la tragedia ferroviaria de alta velocidad del 28 de octubre cerca de Urda, en la provincia de Toledo. La colisión entre un tren de Renfe y otro de Iryo que estaba detenido en la línea Madrid-Sevilla causó 69 muertos y dejó más de 200 heridos.

El centrocampista envía su apoyo a España

Al hablar con PSG TV tras el pitido final, Ruiz recordó los trágicos acontecimientos ocurridos en su país: «En primer lugar, quiero expresar mis condolencias a la familia y los seres queridos de Jesus de Miguel. Le dedicamos esta victoria a él, así como a todas las víctimas del accidente de tren en España en estos momentos tan difíciles.

«Quiero enviar todo mi apoyo al país. Hoy hemos jugado muy bien. Empezamos el partido marcando cuatro goles y eso marcó la diferencia. Después jugamos con algo más de calma. El Villarreal es un equipo de primer nivel; hemos jugado muy bien y estamos encantados con esta victoria».

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Añadió: «No es habitual ver a Fabian marcar un doblete, pero hoy lo he conseguido y estoy muy contento por ello. Pero, por encima de todo, estoy encantado con la victoria y los tres puntos. Fuera de casa siempre es difícil, pero hemos jugado muy bien. También estoy satisfecho con mis dos goles y con que me hayan elegido mejor jugador del partido, porque es la primera vez que recibo ese reconocimiento. Tenemos que seguir así».

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Cuatro goles tempraneros sorprenden a los locales

El equipo de Luis Enrique dominó a los locales en los primeros 17 minutos. Joao Neves abrió el marcador en el minuto nueve tras un córner. Maghnes Akliouche asistió a Desire Doue en el minuto 12; 60 segundos después, Senny Mayulu envió un potente disparo a la escuadra, y Akliouche asistió a Ruiz para poner el 4-0.

Después de que el portero visitante Matvey Safonov frustrara las ocasiones de Ayoze Perez y Pape Gueye, una antes y otra después del descanso, mientras Peter Gulacsi realizaba varias paradas, Ruiz aprovechó una falta botada por Vitinha cinco minutos después de la reanudación. Más tarde, el suplente David Boly remató un pase de Neves para cerrar el marcador.

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El vigente campeón amplía su racha de victorias

La goleada al Villarreal dejó al vigente campeón de Europa con tres puntos de ventaja al frente de la clasificación de la Champions League y pleno de victorias, tras imponerse anteriormente al Slovan Bratislava (6-1), al Manchester City (4-2) y al Barcelona (4-2).

Pese a sumar solo dos puntos en sus tres primeros partidos de la Ligue 1, una racha que incluyó una derrota en casa por 2-1 ante el Monaco, el conjunto francés acumula ahora 10 victorias consecutivas en todas las competiciones. Los de Enrique intentarán mantener esa dinámica cuando regresen a la competición nacional este fin de semana, antes del parón internacional de noviembre.