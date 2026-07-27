En su búsqueda de un nuevo club, Raphael Guerreiro no podrá contar esta vez, de manera excepcional, con su entrenador favorito: Thomas Tuchel entrena, al fin y al cabo, a la selección inglesa. De hecho, Tuchel incluso tendría allí necesidad de un refuerzo para los carriles defensivos, pero Guerreiro es portugués.

Los dos últimos traspasos de Guerreiro fueron impulsados de forma decisiva por Tuchel. En 2016, el polivalente jugador pasó por doce millones de euros del FC Lorient al Borussia Dortmund de Tuchel, y en 2023 lo siguió gratis al Bayern de Múnich. Entre medias, Tuchel incluso quiso llevarse también a Guerreiro al Paris Saint-Germain, pero ese traspaso fracasó. ¿Y ahora qué?

Ya en marzo, el Bayern anunció que no renovaría el contrato del jugador de 32 años, que expiraba a finales de junio. «Queremos agradecer de corazón a Rapha el tiempo compartido», dijo entonces el director deportivo Max Eberl. «Rapha siempre fue una garantía sobre el campo y, además, personalidades como la suya enriquecen cualquier vestuario.»

¿Se marcha Raphael Guerreiro al AC Milan?

Después circularon rumores sobre una retirada prematura. En junio, Guerreiro fue relacionado con el Bayer Leverkusen como posible sustituto de Alejandro Grimaldo. Más tarde se dijo que el Benfica Lisboa estaba interesado. Sin embargo, esos rumores tampoco se confirmaron y, según se informa, el entrenador Marco Silva no tiene sitio para Guerreiro.

La pista más reciente lleva a Italia: la semana pasada, Tuttosport y la Gazzetta dello Sport informaron sobre un posible fichaje por el AC Milan. Según esas informaciones, Guerreiro sería un candidato para suceder a Pervis Estupinan, siempre que este se marche a Aston Villa, como se espera.

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Leon Goretzka también busca nuevo club

En principio, Guerreiro podría ser un refuerzo para casi cualquier plantilla. Puede actuar con flexibilidad en el centro del campo y en los carriles defensivos. Aunque durante sus tres años en el Bayern rara vez formó parte del once titular, nunca se quejó públicamente por ello y, cuando jugó, casi siempre rindió con fiabilidad. La temporada pasada, Guerreiro firmó seis goles y tres asistencias en 29 partidos. Sin embargo, su propensión a las lesiones musculares es un problema.

Por cierto, Guerreiro no es la única salida gratis del Bayern que aún no ha encontrado nuevo club. Leon Goretzka también sigue buscando, y él también está siendo relacionado con varios clubes de Italia.