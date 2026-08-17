Esta vez fue la víctima: Neymar, protagonista de una jugada sin precedentes en el Brasileirão

Santos logró una valiosa victoria a domicilio ante el Vasco da Gama (3-0), en la jornada 23 del Campeonato Brasileño, después de que el equipo diera la vuelta al partido en los últimos 20 minutos, para salir de la zona de descenso y regalarle a su capitán Neymar una noche excepcional.

Según el diario español "Marca", Neymar disputó el partido completo y ofreció una imagen sólida pese a sus recientes problemas físicos, además de participar en dos de los tres goles del Santos, para guiar a su equipo hacia un triunfo de suma importancia en su lucha por escapar de la zona de peligro.

Santos tuvo que esperar hasta el minuto 68 para abrir el marcador mediante Gabriel Barbosa "Gabigol", antes de que Willian Arão añadiera el segundo gol en el minuto 77, para que después Luan Peres cerrara la goleada cuatro minutos más tarde, aprovechando el rechace de un potente disparo de Neymar que el portero del Vasco, Léo Jardim, no pudo controlar.

Neymar estuvo presente en el segundo gol tras enviar un centro que Jardim erró al despejar, dejando el balón a Willian Arão, que lo mandó a la red, antes de que la estrella brasileña se encargara de ejecutar un potente tiro libre en el minuto 81, que el portero rechazó de mala manera, y el balón le llegó a Luan Peres, que lo alojó en la portería.

En el otro lado, el Vasco da Gama vivió una noche catastrófica en el estadio São Januário, tras derrumbarse por completo en los últimos minutos, entre los silbidos de su afición contra el portero Léo Jardim al término del encuentro.

Santos elevó su cuenta a 25 puntos en 23 partidos, para salir provisionalmente de la zona de descenso, a la espera de los resultados del resto de partidos de la jornada, mientras el equipo continúa un periodo positivo a nivel deportivo, después de alcanzar los cuartos de final de la Copa de Brasil y de vencer al Mácara ecuatoriano en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

La noche de Neymar no estuvo exenta de un episodio excepcional, pues fue la primera víctima destacada de la aplicación de una de las nuevas reglas contra la pérdida de tiempo en el Campeonato Brasileño, que entró en vigor por primera vez durante los partidos de esta semana.

El portero del Santos, Gabriel Brazão, recibió tratamiento dentro del campo, y el árbitro consideró que el episodio entraba dentro de las tácticas de pérdida de tiempo, por lo que decidió sancionar a Neymar, en su condición de capitán del equipo, con la salida del campo durante un minuto antes de permitirle regresar al partido.

La nueva regla establece que, en caso de que el juego se detenga por lesión del portero, el entrenador debe designar a un jugador para abandonar el campo, y este debe permanecer fuera al menos un minuto tras la reanudación del juego.

Y si el entrenador no designa a un jugador en los 10 segundos posteriores a la autorización de entrada del cuerpo médico, el capitán del equipo abandona el campo automáticamente.

La regla incluye excepciones concretas, entre ellas la lesión del portero como consecuencia de una falta que exija tiro libre y atención inmediata, o un choque entre el portero y un jugador de campo que requiera la asistencia de ambos, además de los casos de sangrado del portero.