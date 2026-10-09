Dusan Tadic afronta con sentimientos encontrados su regreso al Johan Cruijff ArenA. El serbio, de 37 años, se medirá el sábado por la noche con el NEC al Ajax, el club que sigue ocupando un lugar especial en su corazón. En declaraciones a NU.nl, Tadic reconoce que a veces le cuesta asumir la diferencia de nivel entre ambos clubes.

Para Tadic será un encuentro emotivo con el club en el que jugó entre 2018 y 2023. "Ajax siempre fue el club de mis sueños. De niño tenía una camiseta del Ajax colgada en mi habitación. Fui capitán en una etapa fantástica, en la que hicimos historia y ganamos títulos. Por supuesto, el Ajax ha cambiado. Pero, ¿siendo sincero? Sigue siendo el club de mis sueños".

Aunque Tadic también desempeña un papel de líder en el NEC, nota que las circunstancias son considerablemente distintas. "Hay muchísimas cosas que corregir en el NEC, pero claro que eso no se puede hacer. Así que me centro en lo más importante. Con todo el respeto al NEC, pero yo estaba acostumbrado a jugar en clubes que ganan títulos. El Ajax era y es mi referencia", afirmó el serbio.

Las duras derrotas ante Cambuur (3-0) y Juventus (5-0) han afectado profundamente a Tadic. "En el Ajax, antes de cada partido la pregunta era cuántos goles íbamos a marcar. Fue doloroso comprobar que el Cambuur podría habernos marcado hasta seis goles".

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También en el plano personal Tadic tiene que adaptarse a su nuevo entorno. Mientras que en el Ajax se beneficiaba de la calidad de sus compañeros, en el NEC sus ideas ofensivas se llevan a cabo con menos frecuencia. "A menudo hago acciones previas y no recibo el balón. O no me lo devuelven después de unos cuantos contactos. Entonces, por lo visto, mi cerebro funciona demasiado rápido".

La situación provoca con frecuencia frustración en el ex capitán del Ajax. "Me está costando mucho, a menudo lucho conmigo mismo y entonces tengo una tormenta en la cabeza", reconoce Tadic. Aun así, no se arrepiente de su llegada al NEC, también porque puede aprovechar estas experiencias para su futura carrera como entrenador.

El encuentro con el Ajax adquiere un significado extra por su vínculo especial con la afición de Ámsterdam. Hace poco, Tadic volvió a ser coreado con fuerza tras el duelo de la Conference League entre el Ajax y su antiguo club, el Vojvodina. "Siempre tuve una conexión fantástica con los aficionados, esa sensación está muy dentro de mí", cuenta.

Si Tadic marca el sábado por la noche contra su antiguo amor, espera disfrutar muy poco de ello. "Si marco para el NEC contra el Ajax, será el gol más sadista de mi carrera", asegura. No descarta en absoluto un regreso a Ámsterdam: "¿El Ajax, mi exmujer? No, el Ajax sigue siendo mi mujer. Esta temporada todavía era demasiado pronto, pero algún día quiero volver al Ajax, como entrenador".