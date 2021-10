Esta selección merece un respeto

Sí, Luis Enrique sabe más de fútbol que todos los periodistas, tuiteros, taxistas y carniceros juntos, guste o no. Sí, el asturiano no ganará jamás un concurso de popularidad si el premio lo otorga la parte más radical del madridismo, pero es un seleccionador como la copa de un pino y tres abetos. Sí, la convocatoria de Gavi no fue ningún capricho porque el chico demostró estar a la altura, porque al talento no se le mira el DNI. Sí, César Azpilicueta merece estar entre los 30 candidatos al Balón de Oro porque es un futbolista ejemplar. Sí, Marcos Alonso ha dado la razón a todos los que reclamaban su presencia y más vale tarde que nunca. Sí, Ferran Torres es un portento físico y un jugador al que se le cae el gol de los bolsillos, un talento que jamás debió salir tan barato de Mestalla. Sí, Mikel Oyarzábal está infravalorado, porque tiene clase para aburrir y si fuera brasileño, acapararía portadas y titulares tamaño XXL. Sí, con Eric García hay dudas fundadas porque no es una póliza de seguros atrás, pero anoche - más allá de la jugada polémica-, supo frenar a Mbappé, campo abierto y en varios mano a mano.

Sí, Yeremi Pino tiene la suficiente personalidad y talento como para que nos detengamos en ver su evolución. Sí, Rodri no tiene prensa que le defienda ni entienda su fútbol, pero es una maravilla verle interpretar la salida de balón y ser el socio de todos. Sí, Busquets es una referencia para todos los aficionados al fútbol y Koeman debería tomar buena nota de cómo juega cuando tiene un entrenador que sabe sacarle todo el jugo y le permite expresarse en un sistema de juego que esconde sus defectos y potencia sus virtudes. Sí, Laporte tiene el coraje que se necesita para vestir esa camiseta sin que haya pazguatos que pretendan expedirle carnés de españolidad y sentimiento. Sí, este grupo está unido, es cada partido que pasa más compacto, es valiente, quiere ser protagonista, tiene el balón y siempre es ambicioso, porque explora sus límites y desea sobrepasarlos.

Sí, España no ganó esta Liga de Naciones, pero se ganó el respeto de todos los que no creían en este seleccionador y este grupo. Sí, a esta cita se llegó con una bestialidad de bajas sensibles (Soler, Gayà, Carvajal, Alba, Marcos Llorente, Morata o Gerard Moreno, entre otros) y aún así, sin una sola queja ni un sólo lamento, el equipo de Lucho compitió de maravilla. Sí, estos chicos dieron la talla, fueron mejores que la campeona de Europa y miraron a los ojos a los campeones del mundo. Sí, España aún debe ganarse su billete al Mundial y no será un crucero de placer. Sí, España aún sigue buscando la excelencia, pero no está en mal camino. Sí, España tiene presente y futuro. Y sí, esta selección exige y merece respeto.

Rubén Uría