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Nederlands elftal Imago
Rian Rosendaal

Traducido por

Esta regla podría ser decisiva en caso de empate entre la selección holandesa y la de Japón

Túnez vs Holanda
Túnez
Holanda
World Cup

Holanda y Japón tienen cuatro puntos tras dos jornadas en el grupo F. Probablemente terminen con la misma cantidad. Si empatan, la FIFA usará criterios de desempate para definir el pase a la fase eliminatoria.

Ambos tienen una diferencia de goles de +4, aunque Holanda ha marcado un tanto más (siete contra seis). Podrían empatar todo si Holanda vence 0-1 a Túnez y Japón 2-1 a Suecia.

En ese escenario, ambos terminarían igualados en puntos, resultado directo, diferencia de goles y tantos a favor. Para definir el primer y segundo lugar del grupo F, la FIFA estableció un mecanismo de desempate.

En ese caso entrará en juego la clasificación de juego limpio: un punto por amarilla, tres por doble amarilla, cuatro por roja directa y cinco por roja tras amarilla.

Si la diferencia de tarjetas no basta, se recurrirá al ranking FIFA: Países Bajos es octavo y Japón, decimoctavo. 

World Cup
Túnez crest
Túnez
TUN
Holanda crest
Holanda
HOL

Los criterios que aplica la FIFA en este Mundial son: 

Número de puntos  

Resultado entre sí  

Diferencia de goles en la fase de grupos  

Goles marcados en todos los partidos de la fase de grupos

Clasificación de juego limpio 

Clasificación de la FIFA 

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