Esta regla podría ser decisiva en caso de empate entre la selección holandesa y Japón

Holanda y Japón tienen cuatro puntos tras dos jornadas en el grupo F. Probablemente terminen con la misma cantidad. Si empatan en puntos, la FIFA usa varios criterios para definir el pase a la siguiente ronda.

Ambos tienen una diferencia de goles de +4, aunque Holanda ha marcado un tanto más (siete contra seis). Podrían empatar todo si Holanda vence 0-1 a Túnez y Japón 2-1 a Suecia.

En ese escenario, ambos quedarían igualados en puntos, enfrentamiento directo, diferencia de goles y tantos a favor. Para definir el primer y segundo lugar del grupo F, la FIFA estableció un criterio de desempate.

En ese caso, se aplicaría la clasificación de juego limpio: un punto por amarilla, tres por doble amarilla, cuatro por roja directa y cinco por roja tras amarilla.

Si la diferencia de tarjetas no basta, se recurrirá al ranking FIFA: Países Bajos es 8.º y Japón 18.º.

Los criterios que aplica la FIFA en este Mundial son:

Número de puntos

Resultado entre sí

Diferencia de goles en la fase de grupos

Goles marcados en la fase de grupos

Clasificación de juego limpio

Clasificación de la FIFA