Holanda y Japón tienen cuatro puntos tras dos jornadas en el grupo F. Probablemente terminen con la misma cantidad. Si empatan en puntos, la FIFA usa varios criterios de desempate.

Ambos tienen una diferencia de goles de +4, aunque Holanda ha marcado un gol más (siete contra seis). Podrían empatar, por ejemplo, si el equipo de Ronald Koeman vence 0-1 a Túnez y Japón gana 2-1 a Suecia.

En ese escenario, ambos quedarían igualados en puntos, enfrentamiento directo, diferencia de goles y tantos a favor. Para definir el primer y segundo lugar del grupo F, la FIFA estableció un criterio de desempate.

En ese caso entrará en juego la clasificación de juego limpio: un punto por amarilla, tres por doble amarilla, cuatro por roja directa y cinco por roja tras amarilla.

Si la diferencia de tarjetas no basta, se recurrirá al ranking de la FIFA: Países Bajos es 8.º y Japón, 18.º.

Los criterios que aplica la FIFA en este Mundial son:

Número de puntos

Resultado entre sí

Diferencia de goles en la fase de grupos

Goles marcados en todos los partidos de la fase de grupos

Clasificación de juego limpio

Clasificación de la FIFA