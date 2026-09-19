«Esta noche no se repetirá»: Arteta lanza una acusación directa a las estrellas del Arsenal

Mikel Arteta, director técnico del Arsenal, expresó su decepción por el rendimiento de sus jugadores tanto en el aspecto físico como en el técnico, tras la humillante derrota que sufrió la noche del sábado en el campo del Brighton por tres goles a cero, en la quinta jornada de la Premier League.

Esta primera derrota del Arsenal en la presente temporada dejó al vigente campeón estancado en 12 puntos, brindándole a su rival, el Manchester City, la oportunidad de ampliar la diferencia a tres puntos en el liderato de la Premier League.

Según la cadena Sky Sports: «Los goles de Pascal Groß, Charalampos Kostoulas y Yankuba Minteh infligieron al Arsenal su derrota más abultada en la Premier League en tres años, y pusieron fin de forma sorpresiva a su triunfal comienzo de temporada».

Arteta consideró que sus jugadores estuvieron por debajo en la batalla física, y también lamentó la falta de rigor en el trato del balón, donde se vieron desbordados por la presión del Brighton.

Un rendimiento muy decepcionante del Arsenal

Se publicaron las declaraciones del entrenador del Arsenal, quien dijo tras el partido: «Resultado y rendimiento muy decepcionantes. Todo el reconocimiento para el Brighton por la manera en que jugaron y afrontaron el partido».

Y añadió Arteta: «Estuvieron por encima de nosotros a otro nivel en los fundamentos del juego. Siempre llegaban primero al primer duelo, a los segundos movimientos y a los segundos balones, y a partir de ahí empezaban a jugar».

Y prosiguió: «Y por encima de todo, cuando teníamos el balón, sobre todo en nuestro campo, estuvimos muy mal en el aspecto técnico, y no respetamos las reglas ni los principios del juego que deben aplicarse frente a un equipo que quiere presionarte hombre a hombre».

Y recalcó: «Eso nunca te da la opción de dominar el partido y controlarlo de la manera que quieres. Y cuando tuvimos grandes ocasiones, no las aprovechamos. Tenemos que asegurarnos de aprender la lección, porque esto no puede repetirse».

«Todo quedó claro desde el primer saque de banda»

Y añadió Arteta en su rueda de prensa posterior al partido: «Hubo muchos momentos en los que el porcentaje de dominio fue 50-50, pero la mayor parte del tiempo estuvo a su favor».

Y agregó: «A veces hubo algunos errores garrafales que nos afectaron de una manera muy dura, pero es algo de lo que hay que aprender».

Y explicó: «Desde el primer saque de banda, la cosa quedó muy clara. Nos metimos en un aprieto una vez, dos veces y tres veces, y necesitábamos salir de esa situación mucho más rápido. Esa es una de las lecciones más importantes que debemos sacar del partido».

«No nos afectará; esta es una gran lección»

Arteta pidió calma a la hora de juzgar al equipo, antes del parón internacional que se extiende durante tres semanas.

Y dijo: «Esto no afectará a lo que el equipo y los jugadores han logrado en las últimas seis o siete semanas desde su regreso del Mundial. Con el regreso de 18 jugadores, lo que hemos conseguido, la manera en que hemos competido y la cantidad de partidos que hemos ganado ha sido algo magnífico».

Y concluyó: «Pero esta es una gran lección para todos nosotros, para entender lo que exige ganar a este nivel».