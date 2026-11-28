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Palmeiras-Estudiantes es la final de la Copa Libertadores. El partido comenzará hoy, sábado 28 de noviembre de 2026, a las 21:00, hora italiana, y se podrá ver en directo por Como Tv. El venezolano Valenzuela arbitrará en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay: está en juego el título de campeón de Sudamérica.

También está en juego la clasificación para la Copa Intercontinental de la FIFA, prevista del 9 al 16 de diciembre en Qatar. El primer rival será el Deportivo Toluca mexicano; después, si avanza, le esperará en semifinales el Mamelodi Sundowns sudafricano (que eliminó al Al-Ahli saudí, verdugo a su vez del Auckland FC neozelandés) y, en caso de victoria, disputará la final contra el Paris Saint-Germain francés, campeón de Europa.

Se respira aire de derbi entre el defensa paraguayo del Palmeiras Gustavo Gomez (ex del Milan) y dos argentinos ex del Inter: el defensa Tomas Palacios y el delantero Joaquin Correa, que militan en el Estudiantes presidido por Juan Sebastian Veron.

Tras presenciar primero desde el banquillo y después desde la grada las finales de la Champions League que perdió el Inter contra el Manchester City en Estambul en 2023 y el PSG en Múnich en 2025, respectivamente, El Tucu busca una revancha personal.

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Para ello, espera convencer de que le dé minutos al entrenador uruguayo Alexander Medina, que afronta las bajas de los centrocampistas Baltasar Rodriguez (sancionado) y Gabriel Neves (lesionado). Bajo palos jugará Fernando Muslera (ex de la Lazio), de 40 años, mientras que, al menos de inicio, se espera que tanto Joaquin Correa como Tomas Palacios estén en el banquillo.

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En el otro equipo, el técnico portugués Abel Ferreira no puede contar con el sancionado Jefte en defensa ni con el lesionado Paulinho en ataque, donde sí estará Vitor Roque (ex del Barcelona).

LAS POSIBLES ALINEACIONES

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PALMEIRAS (3-4-3): Carlos Miguel; Murilo Cerqueira, Gustavo Gomez, Alexander Barboza; Agustin Giay, Lucas Evangelista, Marlon Freitas, Joaquin Piquerez; José Lopez, Vitor Roque, Jhon Arias. Entrenador: Abel Ferreira.

ESTUDIANTES (3-5-2): Fernando Muslera; Santiago Nunez, Marcos Rojo, Leandro Gonzalez Pirez; Eros Mancuso, Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Joaquin Tobio Burgos, Gaston Benedetti; Guido Carrillo, Tiago Palacios. Entrenador: Alexander Medina.