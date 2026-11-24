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Hay una Juventus que mira al futuro y al próximo mercado de enero con un objetivo declarado: fichar a un delantero centro puro para Luciano Spalletti. Pero también hay otra que mira al presente y a un equipo que, según los números, ha encontrado en uno de los dos delanteros centro de su plantilla, Nick Woltemade, una pieza que se ha vuelto imprescindible para su rendimiento.

Cuando juega el delantero alemán, llegado cedido el último día del mercado de fichajes, el rendimiento de la Juventus da un vuelco y el equipo también se vuelve más peligroso en ataque. Y, de cara al final de la temporada, según Tuttosport, el Newcastle ha abierto la puerta a una compra definitiva por un precio rebajado.

LOS NÚMEROS: ¿Se ha convertido Woltemade en el jugador que marca la diferencia en este equipo? Cuando el delantero nacido en 2002 ha salido de inicio, la Juve siempre ha ganado o, como mínimo, empatado: cinco victorias en siete partidos y empates ante la Fiorentina y el Rennes. En cambio, cuando no ha sido titular, las victorias se han reducido a solo dos. La última llegó gracias, precisamente, a su entrada en el campo durante la segunda parte.

Los datos publicados por Tuttosport indican, además, que con él en el campo la Juventus promedia un gol cada 38 minutos (uno cada 111 minutos sin él), genera 1,5 grandes ocasiones por partido (0,4 sin él), produce al menos 17,5 tiros a puerta (13 sin él) y, en consecuencia, registra una media de 1,8 goles esperados, frente a los 1,1 que alcanza sin él.

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AYUDA A SUS COMPAÑEROS: Puede que no sea el delantero centro físico que quiere Spalletti, aunque físico no le falta, pero Woltemade ayuda a todo el equipo y permite que sus compañeros jueguen con menos presión y sean más peligrosos. El alemán mantiene ocupado de forma constante al menos a uno de los centrales rivales y crea espacios que pueden aprovechar Kolo Muani o los jugadores de banda. Tiene visión para encontrar pases en profundidad, ofrece apoyos y asistencias y, pese a sus conocidas dificultades en el juego aéreo, también permite que sus compañeros tengan marcajes menos exigentes en las jugadas a balón parado.

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LA FÓRMULA: Cabe recordar que Woltemade llegó a Turín en el último momento, el día final del mercado de verano, mediante una cesión de 3,6 millones de euros a la que pueden añadirse 500.000 euros en bonus. Una operación temporal, tampoco demasiado onerosa, pero que por ahora no dejaría margen para planes de futuro.

Este fue el comunicado difundido el pasado 1 de septiembre: «Juventus Football Club S.p.A. comunica que ha alcanzado un acuerdo con Newcastle United FC para la adquisición, con carácter temporal hasta el 30 de junio de 2027, de los derechos a las prestaciones deportivas del futbolista Nick Woltemade a cambio de 2,8 millones de euros, además de gastos accesorios por valor de 0,8 millones de euros. Esta cantidad podrá incrementarse, durante la vigencia del contrato del futbolista, en un importe no superior a 0,5 millones de euros si se alcanzan determinados objetivos deportivos».

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EL NEWCASTLE ABRE LA PUERTA A UNA COMPRA CON DESCUENTO: Sin embargo, hay que hablar en condicional, porque el Newcastle lleva tiempo estudiando el futuro del goleador alemán, que llegó a la Premier League procedente del Stuttgart por unos 75 millones de euros. Fue en el verano de 2025 y, ahora, año y medio después, la idea del club inglés es llegar al final de la temporada y despedirse de él definitivamente.

Por eso, según Tuttosport, el Newcastle ya ha comunicado a la Juventus que, aunque en los acuerdos del verano no se pactó una opción de compra, existe la posibilidad de negociar desde ahora la continuidad de Woltemade en propiedad. No sería propiamente el ejercicio de una opción de compra, sino un traspaso con descuento y por una cifra mucho más asequible para el club italiano.



La Juventus lo valorará y tendrá en cuenta no solo cómo transcurre el resto de la temporada del «Gigante de Bremen», convertido a la vez en ídolo de las redes sociales y en meme, sino también cómo le va a Spalletti. Solo si la Juventus vuelve a la Champions League habrá margen para una campaña de fichajes importante sin necesidad de vender.