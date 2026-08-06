Los blancos anunciaron el fichaje de Diomande de forma oficial en la tarde del jueves. El marfileño firma en Madrid un contrato de siete años hasta 2033. Según informaciones de los medios, inicialmente llegarán 125 millones de euros a Leipzig; incluyendo bonus, la suma podría aumentar hasta los 140 millones de euros.

Ya con el fijo inicial, Diomande es ahora, junto a Florian Wirtz (2025, por 125 millones de euros, del Leverkusen al Liverpool), la tercera venta más cara de la historia de la Bundesliga. Solo Jude Bellingham (2023, por 127 millones de euros, del BVB al Real Madrid) y Ousmane Dembele (2017, por 148 millones de euros, del BVB al FC Barcelona) fueron más caros. Para el RB Leipzig, Diomande es entretanto la venta más cara de la historia del club.

«Nos enorgullece que Yan haya despertado una gran atención internacional gracias a sus fuertes actuaciones en el RB Leipzig. Eso demuestra el desarrollo que pueden alcanzar aquí los jugadores jóvenes, ambiciosos y con capacidad de crecimiento», dijo Marcel Schäfer, director deportivo del Leipzig, sobre el traspaso.

Yan Diomande está "increíblemente agradecido" al RB Leipzig

El propio Diomande subrayó que está "increíblemente agradecido al RB. El club y sus responsables creyeron en mí hace un año, aunque en ese momento solo había disputado unos pocos partidos como profesional". En el entonces club de Primera División española CD Leganés, Diomande solo había disputado diez partidos en 2025, antes de que el pasado verano Leipzig ya pagara 20 millones de euros por él. Por cierto, el Leganés también sacará ahora un importante beneficio del regreso de Diomande a España y de su fichaje por el Real.





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«El fichaje por el Real Madrid es para mí la realización de un sueño de infancia», destacó Diomande, antes de añadir: «Estoy aún más agradecido a los responsables del RB Leipzig por hacer posible este traspaso pese a que yo tenía contrato en vigor».

Que el joven de 19 años dejaría Leipzig este verano se había ido perfilando cada vez más en las últimas semanas. Se dice que otros grandes clubes europeos, como el Liverpool, Manchester City y, sobre todo, el Paris Saint-Germain, también pretendían a Diomande.

El Real Madrid se hace con Yan Diomande

Según ha trascendido, Leipzig rechazó recientemente varias ofertas diferentes en torno a los 100 millones de euros. Ahora el Real fue con todo y puso algo más sobre la mesa por su jugador deseado, que en el futuro deberá desequilibrar por la banda en el Bernabéu.





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Como el RB se resistió durante más tiempo, en Sajonia ya se llegó incluso a temer un conflicto. Así, en un primer momento Diomande no viajó con el equipo a la concentración de pretemporada en Austria, oficialmente por enfermedad. Poco después, el internacional de Costa de Marfil se incorporó igualmente, solo para volver a marcharse ahora y poner rumbo a Madrid.