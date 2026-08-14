De Telegraaf ha dado a conocer qué cantidad va a ganar Tijjani Reijnders (28) en Arabia Saudí. Según el periodista Mike Verweij, el internacional neerlandés puede embolsarse más de 100 millones de euros en cinco temporadas en el Al-Qadsiah.

Hace un año, Reijnders dio el salto del AC Milan al Manchester City. Según se informa, desde entonces el experimentado centrocampista percibe el equivalente a unos 7 millones de euros al año.

Reijnders va a firmar por cuatro temporadas con el Al-Qadsiah, con una opción para una campaña adicional. De este modo, se asegura al menos 80 millones de euros.

Si Reijnders completa los cinco años, la cantidad total superará los 100 millones de euros. Por tanto, mejorará notablemente sus condiciones en Dammam.

Reijnders ya no apareció el jueves en el entrenamiento del Manchester City. Al parecer, el natural de Zwolle quería descartar cualquier riesgo.

Nottingham Forest también fue vinculado con Reijnders en el último periodo, pero el Al-Qadsiah ha superado al club inglés con un traspaso de nada menos que 61 millones de euros.