El Bayern de Múnich recibirá cinco millones de euros por participar en el partido inaugural del Raila Odinga International Stadium at Talanta Sports City, en Nairobi, contra el Ajax. TZ München informa, citando a Absolut Bayern, de que Der Rekordmeister aceptó la propuesta por su atractivo económico. Los medios kenianos señalan que el Ajax se conformará con (aproximadamente) la mitad.

El Ajax y el Bayern se enfrentarán el 5 de enero de 2027, durante el parón invernal, en la capital de Kenia. El estadio, con capacidad para 60.000 espectadores, es una de las sedes designadas para la Copa Africana de Naciones de 2027.

TZ señala que el Bayern tiene un calendario apretado justo después de Año Nuevo. Tres días después del duelo contra el Ajax, el Bayern reanudará su temporada en la Bundesliga frente al Borussia Mönchengladbach. «Es probable que la plantilla del Bayern viaje a África ya el 4 de enero, puesto que un vuelo directo a Kenia dura entre ocho y nueve horas. Regresará inmediatamente después del amistoso contra el Ajax».

Aun así, el esfuerzo merece la pena, escribe TZ. «El director de marketing y ventas, Rouven Kasper, vuelve a llenar las arcas del club muniqués, y por eso el entrenador Vincent Kompany ha aprobado el viaje. El sentir general en la Säbener Straße (donde se encuentra el complejo de entrenamiento del Bayern, nota de la redacción) es este: ¡por ese dinero, hay que hacerlo!»

El medio keniano Pulse escribe que el Ajax cobrará aproximadamente la mitad de los honorarios del Bayern, lo que supondría unos 2,5 millones de euros. Además, Kenia asumirá los gastos de viaje, alojamiento y seguridad. Organizaciones de vigilancia política de ese país señalan que el Ajax recibirá «al menos dos millones de euros» por su participación.

«La invitación al Ajax y al Bayern de Múnich para el partido inaugural vino acompañada de elogios de los organizadores para ambos clubes», escribió el Ajax el miércoles. «Los organizadores consideran el encuentro entre el Bayern de Múnich y el Ajax, ganadores de la UEFA Champions League en seis y cuatro ocasiones, respectivamente, un importante acontecimiento futbolístico en África Oriental».

«Será la inauguración de un nuevo estadio muy especial ante un enorme público africano, un encuentro entre dos grandes nombres del fútbol internacional y un momento decisivo para Kenia en su camino hacia la Copa Africana de Naciones. Para el Ajax es un honor haber sido invitado a este evento». El Ajax reanudará la Eredivisie cuatro días después de enfrentarse al Bayern. Su rival entonces será el Willem II, en Tilburg.