Esta es la sorprendente razón por la que Van Nistelrooy no estuvo con la selección holandesa

La semana pasada Ruud van Nistelrooij no acudió al inicio de la concentración de la selección holandesa en Estados Unidos. El segundo entrenador se quedó en los Países Bajos para celebrar su cumpleaños, según De Telegraaf; la KNVB habló en un principio de «circunstancias familiares».

El cuerpo técnico y la plantilla partieron el jueves hacia Estados Unidos, pero Van Nistelrooij se quedó en los Países Bajos para festejar en privado su 50.º cumpleaños el sábado en el bistro Tante Pietje de Den Bosch; aunque, en realidad, cumplirá años el 1 de julio.

Su ausencia se notó en el primer entrenamiento en Orangeburg. El seleccionador, Ronald Koeman, explicó el domingo que desde hacía meses se sabía que Van Nistelrooij se incorporaría más tarde y que contaba con permiso.

«Cuando le propuse formar parte del cuerpo técnico, me dijo que el sábado tenía algo importante», explicó Koeman. «Al hablar de asuntos familiares, parece grave, pero en este caso era algo bonito y alegre».

Ya se ha unido al grupo en Nueva York. De Telegraaf recuerda que Koeman no permitió a Quinten Timber retrasar su incorporación para ver la final de laChampions de su hermano Jurriën.

Sin embargo, no se permitió a Quinten Timber unirse un día después para ver la final de la Champions de su hermano Jurriën.

Koeman no considera que esa comparación sea acertada: «No se puede comparar así, en mi opinión», afirma el seleccionador.