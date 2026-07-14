Esta es la razón por la que Ter Stegen aún no ha fichado por el Ajax

El fichaje de Marc-André ter Stegen por el Ajax no corre peligro, según el fiable diario MARCA. El periódico español indica que Ter Stegen y el FC Barcelona deben resolver aún cuestiones fiscales.

El préstamo al Ajax se negocia desde hace semanas y, según medios holandeses y españoles, ya hay acuerdo entre las partes.

No obstante, el alemán aún no está en los Países Bajos: el lunes y el martes entrenó con normalidad en el primer equipo del Barça.

Sin embargo, los aficionados del Ajax no deben preocuparse: según MARCA la cesión sigue en pie, aunque Barcelona y el portero aún deben resolver «algunas cuestiones fiscales».

Según MARCA, el Ajax solo abona el 10 % de su salario de 20 millones de euros, cantidad que podría aumentar con bonificaciones por rendimiento.

Por ahora, el Ajax espera a que Ter Stegen reciba el visto bueno del Barça para viajar a Ámsterdam y unirse al equipo de Míchel.



