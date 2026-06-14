Esta es la razón por la que Mazraoui juega con la cabeza rapada en el Mundial

El aspecto de Noussair Mazraoui llamó la atención durante el partido del Mundial entre Marruecos y Brasil (1-1). El exjugador del Ajax apareció con la cabeza completamente rapada, lo que provocó que los espectadores especularan masivamente sobre el motivo. Todo apunta a que el defensa se ha sometido recientemente a un nuevo trasplante capilar.

Además, en las imágenes del partido se apreciaba un ligero enrojecimiento en el cuero cabelludo, síntoma habitual tras un trasplante capilar.

En este procedimiento se rasura toda la cabeza, se extraen folículos de la zona donante y se implantan en las áreas debilitadas.

Los cabellos trasplantados se caen en las primeras semanas y luego empieza el crecimiento definitivo, que tarda entre nueve y doce meses en verse.

Ya se sometió a un trasplante FUE en 2021 para disimular las entradas.

En 2025 se sometió a un mantenimiento con PRP. Todo indica que, antes del Mundial, volvió a operarse.

Mazraoui fue titular el sábado en el debut de Marruecos y jugó 80 minutos contra Brasil. Ismael Saibari adelantó a los africanos con un bonito globo, y Vinícius Júnior igualó el marcador.