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Michel SanchezESPN
Siep Engelen

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Esta es la razón por la que Marc ter Stegen no juega en el Ajax: «La información del cuerpo médico...»

Ajax vs Willem
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Marc-André ter Stegen
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Míchel Sánchez introduce este martes, de forma algo sorprendente, seis cambios en la alineación del Ajax para el partido de liga contra el Willem II. Ante las cámaras de ESPN explica su decisión y revela por qué Marc ter Stegen no entra en acción.

«Bueno, la información del cuerpo médico es que Marc se está recuperando de una lesión grave», comienza el técnico español. «Ha estado lesionado durante mucho tiempo y ahora llega un parón de selecciones. Creemos que este es un buen momento para que Maarten Paes juegue el partido y para que Marc pueda recuperarse bien de cara al sábado y después al parón de selecciones».

Tolu Arokodare tampoco está, aunque por un motivo diferente. «Algunos cambios son obligados. Tolu ha estado enfermo toda la semana. Tiene fiebre», explica Míchel. «No sabemos si hoy podrá jugar unos minutos. Ya veremos. Hoy está en el banquillo, porque quería estar sí o sí».

Por eso, Míchel no apuesta por Tolu, sino por Kasper Dolberg en la delantera. El fichaje millonario Marcos Leonardo vuelve a quedarse así en el banquillo. Además, Paes, Owen Wijndal, Lucas Rosa, Thilo Kehrer y Jorthy Mokio son los otros nombres en el once inicial del Ajax.

El entrenador del Willem II, John Stegeman, indicó que le sorprendieron todos los cambios del rival. «No, desde luego no acerté con esa alineación. Me sorprendió mucho. Contaba con un máximo de dos cambios», dijo ante las cámaras de ESPN.

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«Pero le da una vuelta más. Naturalmente, tiene muchísimos buenos jugadores a su disposición. Y también entiendo que hay que mantener contentos a los jugadores. Los que entran también son muy buenos jugadores, así que no es que ahora tengamos que pensar que va a ser más fácil de repente. Pero diferente sí es, no me lo esperaba».

Aquí puedes ver las alineaciones completas del Ajax - Willem II.

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