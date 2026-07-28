El nombramiento de un nuevo seleccionador para la selección de Países Bajos parece necesitar más tiempo. Según NRC, hay una diferencia entre lo que ofrece la KNVB y a lo que aspira Arne Slot.

Fuentes cercanas informan al citado periódico de que el director de fútbol de élite tiene preparado para Slot un contrato hasta mediados de 2030. Sin embargo, el técnico sin equipo prefiere un vínculo hasta la Eurocopa de 2028.

Slot está en el punto de mira desde la marcha de Ronald Koeman tras el Mundial fallido. A pesar de ello, las conversaciones con la KNVB todavía no han desembocado en un acuerdo definitivo.

La federación parece tener que darse prisa. La selección de Países Bajos se enfrenta el 24 de septiembre a Alemania en la Nations League, equipo que la semana pasada nombró a Jürgen Klopp como nuevo seleccionador.

Parece que a Slot sí le atrae el cargo de seleccionador de la selección de Países Bajos. Recientemente quedó claro que el Liverpool quiere complementar el salario del neerlandés si finalmente da el paso hacia la KNVB.

El Liverpool también tiene interés en ello, porque, según una fuente de De Telegraaf, el club todavía debe pagar a Slot más de diez millones de euros. El entrenador destituido se comportó correctamente tras su salida, por lo que el gigante inglés está dispuesto a ayudarle en su camino hacia el puesto de seleccionador.