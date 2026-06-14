Esta es la razón concreta por la que Mazraoui juega con la cabeza rapada en el Mundial

Noussair Mazraoui acapara miradas en el Mundial con la cabeza rapada. Se rumorea que el defensa marroquí se ha sometido recientemente a un nuevo trasplante capilar.

En las imágenes se aprecia un ligero enrojecimiento en el cuero cabelludo, síntoma habitual tras un trasplante capilar.

En este procedimiento se rasura toda la cabeza, se extraen folículos de la zona donante y se implantan en las áreas con debilitamiento o pérdida.

Los cabellos trasplantados se caen en las primeras semanas y luego empieza el crecimiento nuevo; el resultado final se ve entre nueve y doce meses después.

Ya se sometió a un trasplante FUE en 2021 para disimular las entradas.

A principios de 2025 se sometió a un mantenimiento con PRP. Todo indica que, antes del Mundial, volvió a operarse.

Mazraoui es titular indiscutible como lateral izquierdo de Marruecos y también jugó en el segundo partido de grupo contra Escocia.

También fue titular en el debut contra Brasil, donde jugó 80 minutos y Marruecos sumó un punto gracias al gol de Ismael Saibari, respondido luego por Vinicius Junior para el 1-1 final.