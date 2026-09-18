Esta es la primera convocatoria de la selección neerlandesa con Xavi Simons

Xavi Hernández ha dado a conocer su primera convocatoria como seleccionador de la selección neerlandesa. El técnico español, de 46 años, ha tomado de inmediato varias decisiones importantes de cara a su primera ventana internacional.

Anteriormente ya se sabía que faltaban varios internacionales habituales. Matthijs de Ligt, Jerdy Schouten, Frenkie de Jong y Xavi Simons siguen recuperándose de sus lesiones, mientras que Ian Maatsen y Mats Wieffer se lesionaron recientemente.

El viernes por la mañana, el periodista especializado en la selección neerlandesa Maarten Wijffels, de Algemeen Dagblad, ya dejó entrever que el capitán Virgil van Dijk seguiría como internacional y que Ruben van Bommel debutaría en la convocatoria de la selección neerlandesa. Esa información es correcta.

Además de Van Bommel, el centrocampista del Feyenoord Gjivai Zechiël debuta en la selección neerlandesa. Su compañero de equipo Luciano Valente no ha sido convocado esta vez, al igual que Kees Smit (AZ).

También llama la atención que Joey Veerman, ignorado por Ronald Koeman, regrese a la selección neerlandesa con Xavi. En cambio, los veteranos Memphis Depay y Wout Weghorst no han sido convocados.

Los internacionales convocados por la selección neerlandesa se presentarán el lunes 21 de septiembre de 2026 para el inicio de la renovada ventana internacional combinada.

Xavi y su selección se preparan para cuatro partidos de la Nations League: ante Alemania (en casa) el 24 de septiembre, Serbia (fuera) el 27 de septiembre, Grecia (fuera) el 1 de octubre y Serbia (en casa) el 4 de octubre.

Convocatoria completa de la selección neerlandesa

Porteros: Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion), Robin Roefs (Sunderland), Mark Flekken (Bayer Leverkusen).

Defensas: Denzel Dumfries (Real Madrid), Jeremie Frimpong (Liverpool), Lutsharel Geertruida (PSV), Jurriën Timber (Arsenal), Virgil van Dijk (Liverpool), Jan Paul van Hecke (Tottenham Hotspur), Nathan Aké (Fenerbahçe), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur), Jorrel Hato (Chelsea).

Centrocampistas: Ryan Gravenberch (Liverpool), Tijjani Reijnders (Al-Qadsiah), Joey Veerman (Borussia Dortmund), Quinten Timber (Crystal Palace), Teun Koopmeiners (Juventus), Kenneth Taylor (Lazio), Justin Kluivert (Bournemouth), Gjivai Zechiël (Feyenoord).

Delanteros: Crysencio Summerville (Al-Hilal), Donyell Malen (AS Roma), Brian Brobbey (Sunderland), Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (Napoli), Ruben van Bommel (PSV).