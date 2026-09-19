"Esta es la mejor decisión que ha tomado el club": Flick elogia el paso del Barcelona y revela una sorpresa impactante

Hansi Flick, director técnico del Barcelona, se mostró satisfecho con el fuerte inicio de su equipo tras lograr la victoria sobre el Sevilla por (3-1) en el estadio "Sánchez-Pizjuán", con lo que el conjunto continúa su arranque perfecto al conseguir el octavo triunfo consecutivo desde el comienzo de la temporada, en una noche en la que brilló el brasileño Raphinha con la anotación de 3 goles.

Flick elogió el nivel que ofrece el capitán del Barcelona, subrayando que la decisión de alinearlo en la posición de delantero centro provino del cuerpo técnico, y que el jugador se adaptó rápidamente a su nuevo rol.

Y afirmó: "Raphinha está en un nivel altísimo, y conocemos su calidad. Es un jugador dinámico y de gran categoría, y estamos contentos con él. La decisión de hacerlo jugar como delantero número 9 la tomó el cuerpo técnico, y él está muy contento de jugar en esta posición".

El elogio de Flick coincidió con la cercanía de Raphinha a renovar su contrato con el Barcelona, ya que el técnico alemán consideró la continuidad del jugador con el equipo como un paso importante, diciendo: "Es la mejor decisión que ha tomado el club. Cuando lo ves comunicarse con la afición y el equipo, te das cuenta de que es el capitán perfecto".

Por el contrario, el enfrentamiento ante el Sevilla trajo una mala noticia para el Barcelona con la lesión de Andreas Christensen, que abandonó el terreno de juego en la segunda parte tras sufrir un problema muscular.

Flick reveló que el defensa danés estará ausente durante algunas semanas, a la espera de las pruebas médicas para determinar con precisión la naturaleza de la lesión y la duración de su ausencia.

Flick aclaró que la titularidad de Dominik Livaković ante el Sevilla se debió a una decisión técnica específica para este partido, y no por una disminución de su confianza en el otro portero.

Y explicó: "Hablé con el cuerpo técnico, y esto es lo que decidimos. Esto no significa que no confíe en el otro portero, pero hoy sentí que Livaković debía jugar. Es algo relativo únicamente a este partido, y no una decisión personal".

El director técnico del Barcelona habló sobre Rodri, elogiando el papel que desempeña el centrocampista dentro del equipo, y dijo: "Es un jugador magnífico, controla todo, y es muy importante para nosotros. Nos da tranquilidad en la posesión del balón, y creo que se comunica muy bien con Pedri y los defensas".