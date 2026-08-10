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Al Ittihad v Al Najma: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Nino Duit

Traducido por

¿Está en peligro el espectacular regreso al Bayer Leverkusen? El Inter de Milán podría entrometerse

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M. Diaby

El Bayer Leverkusen tiene al parecer competencia desde Italia en sus esfuerzos por lograr el regreso de Moussa Diaby.

Según informa el experto italiano en fichajes Gianluca Di Marzio, el Inter de Milán también puja con intensidad por el extremo francés de 27 años. Según esa información, el Inter prepara actualmente una segunda oferta a Al-Ittihad, el actual club de Diaby. La primera, de 20 millones de euros más el centrocampista Kristjan Asllani, habría sido rechazada. Supuestamente, el club de Arabia Saudí exige algo menos de 30 millones de euros por Diaby. Los nerazzurri ya intentaron sin éxito fichar a Diaby en invierno.

Últimamente, mucho apuntaba a un regreso a Leverkusen, donde Diaby vivió entre 2019 y 2023 la mejor etapa de su carrera hasta ahora. Incluso después de su salida, el director deportivo de Leverkusen, Simon Rolfes, habría mantenido el contacto con Diaby. Bild y Kicker informaron la semana pasada de negociaciones muy avanzadas para un regreso a su antiguo destino. Pero todavía no hay acuerdo.

¿Torpedeará ahora el Inter el plan de repesca? En el vigente campeón italiano, Diaby tendría buenas opciones de conquistar títulos y, además, jugaría la Liga de Campeones; en Leverkusen solo le espera la Europa League.

Moussa Diaby probablemente aceptaría una rebaja salarial

En 172 partidos oficiales con el Leverkusen, Diaby firmó en su día 49 goles y 47 asistencias, antes de marcharse en 2023 al Aston Villa por 55 millones de euros. Tras solo un año, con 54 partidos oficiales y 21 participaciones de gol, en 2024 puso rumbo a Arabia Saudí por 60 millones de euros.

Diaby tiene contrato con Al-Ittihad hasta 2029 y, según se informa, percibe alrededor de doce millones de euros netos al año. Supuestamente, sin embargo, aspira a regresar a Europa y para ello también estaría dispuesto a aceptar una importante rebaja salarial; se habla de un futuro sueldo anual de seis millones de euros brutos.

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