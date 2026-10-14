En el minuto 74, Olise se dejó provocar por su rival Zlatko Tripic, al que el director deportivo Max Eberl calificó después de «cabrón», y le lanzó el balón a la cara. Apenas unos instantes después de ver la amarilla, recibió también la segunda tarjeta y fue expulsado.

Después, el Bayern de Múnich dejó escapar la ventaja de 3:2 que tanto le había costado conseguir tras ir perdiendo 0:2, encajó el empate en el minuto 90 y, tras el 2:2 en Augsburgo, tuvo que conformarse de nuevo con un empate. «Una estupidez tremenda»: así describió el entrenador Vincent Kompany la acción de su estrella, normalmente tan sensata. Contó que le había dicho a Olise que «el diez» (Tripic, nota de la redacción) «hoy ha sido más listo que tú».

La prensa internacional también advirtió que el francés se había salido de su papel de «Mister Nonchalant» en Noruega. «Michael Olise es conocido por su calma y su actitud despreocupada. Pero en Noruega le hirvió la sangre, perdió el control y acabó expulsado por una nimiedad», opinó, por ejemplo, el diario español Marca. Por su parte, AS fue tajante en su titular: «Olise causa problemas».

¿Sancionará también el Bayern de Múnich a Michael Olise?

Mientras L'Equipe habló de un «gesto irreflexivo» que había «envalentonado» al Viking y dado «un nuevo impulso» al rival, RMC Sport vio un «arrebato que le sale caro al Bayern»: «Michael Olise, normalmente tan sereno, perdió el control».

Eberl, por su parte, dejó abierta la posibilidad de que la expulsión tuviera más consecuencias para el atacante, además del reparto de puntos y de la sanción para el partido contra el Arsenal de la próxima semana. El director deportivo dijo que hablarían «con calma» sobre una posible multa interna a Olise, aunque también calificó su acción de «estúpida». Harry Kane recalcó que Olise debe «asumir la responsabilidad»: «Fue un error, y los errores ocurren. Tiene que aprender de ello».