Un diario español lanzó este domingo un duro ataque contra el presidente estadounidense, Donald Trump, asegurando que está arruinando el fútbol.

El periódico "AS" señaló que el presidente estadounidense ha adquirido una influencia creciente en las decisiones de la FIFA "hasta sobrepasar el mínimo de los límites éticos, y entre él y el fútbol, el mundo eligió la segunda opción".

Y añadió: "No hay duda de que la presidencia de la FIFA tiene una dimensión política. La gente dice de Infantino, cuando aparece en los torneos o en las conferencias: parece un primer ministro. Y es cierto. El poder de la organización que preside y del sector que representa es enorme. Infantino ha sabido manejar bien el escenario político, empezando por Putin en el Mundial de 2018, pasando por el emir de Catar y el príncipe heredero saudí, el príncipe Mohamed bin Salman, en los torneos de 2022 y 2034. Además, es aliado del rey Mohamed VI, rey de Marruecos, país árabe que comparte con España y Portugal la organización del Mundial de 2030".

El diario continuó: "Y todo parecía marchar sobre ruedas con esta estrategia hasta que chocó con la persona que se suponía debía acoger la edición de 2026: Donald Trump".

Y agregó: "Quizá porque pertenece a una cultura muy alejada del fútbol, o quizá porque nunca nadie lo detuvo, el presidente estadounidense adquirió una influencia creciente en la toma de decisiones hasta sobrepasar el mínimo de los límites éticos. Se nombró a sí mismo presidente del equipo de trabajo del Mundial de 2026, a pesar de que México y Canadá compartían la organización del torneo, y convirtió el Despacho Oval y la Casa Blanca en un escenario televisivo que contrasta con la neutralidad del fútbol".

Y prosiguió: "Infantino y el Mundial aparecieron allí una y otra vez como si fueran los juguetes más recientes de Trump. Incluso Cristiano Ronaldo, cuya entrada al país era incierta debido a problemas legales anteriores, visitó el país poco antes del comienzo del Mundial. Esas dudas se disiparon en ese momento".

Y continuó: "Infantino se fue replegando gradualmente ante Trump. Lo llamó al estrado en la ceremonia del Mundial de Clubes para darle la misma importancia que tuvieron los jugadores del Chelsea, que no pudieron hacer sitio para las fotos. Por fortuna, Rodri logró hacerse su foto antes de levantar el Mundial, el segundo título de España".

El premio de la FIFA a la paz

Infantino concedió el premio de la FIFA a la paz a Trump durante el sorteo del Mundial en Washington, en un gesto que avergonzó al fútbol. Trump aceptó las pausas para beber agua, que en realidad eran pausas publicitarias, además de un espectáculo que duró cerca de media hora entre los dos tiempos del partido final.

El caso Palhinha fue la gota que colmó el vaso: una llamada que Trump reconoció haber realizado a Infantino levantó la sanción del jugador de forma vergonzosa. Y la propuesta de vender el 20 % de los ingresos del Mundial a fondos vinculados a Trump fue la gota que colmó el vaso una vez más.

La opinión pública y la UEFA esperaban la respuesta de Infantino. Este choque era inevitable. Era inevitable que el mundo eligiera el fútbol, entre Trump y Trump.