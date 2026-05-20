Según ESPN, Memphis Depay no viajará el jueves a Uruguay para el partido de la Copa Libertadores contra Peñarol y es duda para el próximo fin de semana.

Ronald Koeman dijo en marzo que solo lo llevaría al Mundial en plena forma y luego rectificó, asegurando que incluso a medio gas podría ser útil.

Desde marzo no juega con el Corinthians, pues su regreso, previsto hace dos semanas, se ha retrasado por una lesión en el muslo.

Según ESPN, ahora siente molestias en la otra pierna, algo habitual en la rehabilitación. Por eso el Corinthians prefiere no arriesgar.

El club no lo alineará hasta que esté al 100 % y busca renovarle el contrato.

Por ello, se queda en Brasil para recuperarse y es duda para el partido de este fin de semana contra el Atlético Mineiro.

Ese encuentro será el último antes de que Ronald Koeman anuncie, el 27 de mayo, la lista definitiva para la Copa América.