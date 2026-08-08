Ryan Flamingo volvió a cometer este sábado por la noche un error muy costoso con la camiseta del PSV. El defensa falló de forma llamativa en la primera mitad ante el Fortuna Sittard y después recibió duras críticas de Mario Been, que tiene serias dudas sobre su fiabilidad en la defensa del equipo de Eindhoven.

El PSV se fue al descanso con una desventaja de 0-1 ante el Fortuna Sittard. Flamingo cabeceó el balón demasiado corto hacia su propia portería, lo que permitió a Ole Romeny aprovechar la ocasión y adelantar a los visitantes.

Que el error de Flamingo no es un incidente aislado lo demuestran las cifras de la empresa de datos Opta. Desde su debut en la Eredivisie con el PSV en la temporada 2024/25, ningún jugador de campo ha cometido más errores individuales que hayan provocado directamente un gol en contra que el defensa: cuatro.

Been señaló en ESPN la fragilidad de la zaga del equipo de Eindhoven. “Ya habíamos señalado que defender es el talón de Aquiles de este PSV. Regalan muchísimas opciones. Solo va 0-1, pero podría haber sido muchas veces más si el Fortuna hubiera tomado menos decisiones equivocadas”.

El exentrenador, entre otros, de Feyenoord y NEC fue después especialmente crítico con Flamingo. “Esto, por supuesto, es de un nivel muy mediocre si cabeceas así el balón hacia atrás. Su mejor etapa también fue en el centro del campo con el FC Utrecht”.

Según Been, Flamingo sencillamente no es lo bastante fiable como para jugar en el centro de la defensa. “No me parece lo bastante fiable como para jugar en la última línea. Ese es simplemente el problema de este PSV, que hoy tampoco crea absolutamente nada. Al PSV le está costando muchísimo”.

Ronald Waterreus también ve que la inseguridad parece adueñarse cada vez más de la defensa del PSV. “También empieza a ser poco a poco algo psicológico. También para los jugadores que están ahí. Hace un momento hablábamos de la ley de Murphy”.

“Los chicos también leen en todas partes que atrás el PSV no está bien”, continuó Waterreus. “El entrenador también dice, en realidad, que todavía hace falta reforzar esas posiciones. Así que esos chicos juegan prácticamente siempre con el cuchillo en la garganta. Entonces vas a cometer errores”.