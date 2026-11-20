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El entrenador del Liverpool, Andoni Iraola, ha criticado la filtración de imágenes de las instalaciones de entrenamiento del Manchester United antes del primer partido de Mauricio Pochettino al frente del equipo, en Anfield. Con el Manchester United en el 18.º puesto de la Premier League, el nuevo técnico argentino afronta de inmediato una dura prueba ante un viejo rival.

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Iraola critica la filtración de imágenes de un entrenamiento del Manchester United

El entrenador del Liverpool, Andoni Iraola, ha condenado la filtración de imágenes de las instalaciones de entrenamiento del Manchester United antes del debut de Mauricio Pochettino en Anfield el domingo por la tarde. El técnico argentino dejó su puesto como seleccionador de Estados Unidos durante el parón internacional para sustituir a Michael Carrick y afronta de inmediato una de las rivalidades más intensas del fútbol inglés.

Pese a haber recibido el vídeo, Iraola insistió en que debe respetarse la privacidad de los entrenamientos a puerta cerrada. «Me enviaron las imágenes, pero lo importante de esto es que le podría pasar a cualquiera», dijo Iraola. «Ayer, si hubieras tenido acceso a nuestro entrenamiento durante 15 o 20 minutos, sabrías quién se entrenó. Pero no se trata de la ventaja: hay una razón por la que entrenamos a puerta cerrada. No es agradable, sinceramente».

Pochettino se adentra en terreno desconocido en Anfield

Pochettino se convierte en el primer entrenador del Manchester United que debuta en la Premier League contra el Liverpool, lo que deja a Iraola sin referencias tácticas recientes que estudiar. Aunque el United ocupa el 18.º puesto tras 10 partidos, su posición más baja a estas alturas desde la temporada 1986-87, el entrenador del Liverpool advirtió a su plantilla de que no debía dejarse engañar por la clasificación.

«Nos hemos enfrentado y él ya tiene partidos a sus espaldas. No tenemos referencias para preparar el partido porque ahora mismo no sabemos qué esperar», admitió Iraola. «Es cierto que ellos tienen esta desventaja. Nosotros no contamos con las referencias que tenemos de otros rivales. El inicio del partido es importante; tenemos que adaptarnos a ciertas cosas. Conocemos muy bien a los jugadores, sus puntos fuertes y débiles, y eso, a día de hoy, no va a cambiar de un día para otro».

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Reconstruir una defensa frágil y romper la maldición de Anfield

Pochettino se hace cargo de un equipo que lleva ocho partidos de liga sin ganar y que aún busca su primera portería a cero de la temporada en la Premier League. El United registra el valor más alto de la competición en goles esperados sin penaltis por disparo recibido, con 0,14, mientras que Pochettino no ha ganado ninguno de sus últimos ocho enfrentamientos con el Liverpool durante sus etapas en el Tottenham y el Chelsea.

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Aun así, el United ganó 2-1 en Anfield la temporada pasada y completó el doblete liguero ante su rival, por lo que Iraola pidió máxima concentración. «Creo que mis jugadores, el club, todos conocemos al Manchester United, y todo el mundo conoce a este equipo», afirmó. «No es un equipo para estar 18.º, es mucho mejor, lo sabemos. Ha obtenido buenos resultados contra nosotros últimamente y puede que eso ayude. Con el nuevo entrenador, seguro que quieren empezar bien, así que sabemos que necesitamos hacer nuestro mejor partido para ganarles».

El efecto del nuevo entrenador, a prueba en Anfield

Solo uno de los últimos nueve entrenadores del Manchester United, incluidos los interinos, perdió su primer partido al frente del equipo en la Premier League, un precedente alentador para Pochettino pese a que el superordenador de Opta otorga al Liverpool, cuarto clasificado, un 57,3 % de probabilidades de ganar. Por su parte, Iraola confirmó que Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch y Jeremie Frimpong deberían estar disponibles mientras el Liverpool busca mejorar su flojo balance en Anfield, donde solo ha ganado uno de sus cinco partidos de liga.

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«Pasa, es natural: siempre que llega un entrenador nuevo, quieres causar una buena impresión», concluyó Iraola. «Tenemos que reconocer la importancia del partido y sus ingredientes: ellos tienen un nuevo entrenador y nosotros queremos mejorar nuestro rendimiento en casa. La primera oportunidad que tenemos es contra el United el domingo».