Espíndola, tras su repentina salida: "Manolo es un tipo correcto"

El argentino de 26 años dijo que "fue muy sorpresiva" la decisión de Manuel Keosseián de apartarlo del plantel de Olimpia, pero no guarda rencores.

Esteban Espíndola habló por primera vez tras su repentina salida de Olimpia y confirmó que fue por decisión del director técnico, Manuel Keosseian, quien no se lo comunicó personalmente, sino a través de su representante. A pesar de ellos, el defensor no guarda rencor.

"Es una noticia que no esperaba. Mandé a mi familia a Buenos Aires y me quedé acá esperando que las negociaciones se dieran como había pensado, pero Manolo decidió no contar conmigo. Iba a pasar la Navidad acá para poder estar el 26 en el primer día de pretemporada, pero el fútbol y la vida tienen estas cosas", contó el argentino al sitio Diez.

"Me enteré por mi representante, me dijo que se habían comunicado con él y que la decisión del cuerpo técnico era no contar conmigo. Es una lástima, porque si me hubieran avisado antes, me habría organizado, ya que estoy en un país muy lejano al mío. Fue muy sorpresivo todo", reveló el defensor, que jugó 14 partidos como titular en el Apertura.

Espíndola aún tenía 5 meses de contrato con los albos, pero dijo que no quiere que haya conflictos en la desvinculación: "Todavía quedan unas cositas por charlar, pero me encariñé mucho con el club como para hacerle daño. Quiero hacer las cosas lo más simple posible y lo más conveniente para todos".

Sobre su rendimiento, el argentino se reconoció satisfecho: "Creo que fue un buen semestre, jugué la mayoría de los partidos. Considero que tuve una buena campaña, en mi primera temporada, la gente me lo ha demostrado y el periodismo también".

El artículo sigue a continuación

El defensor de 26 años reiteró que su deseo era continuar con los leones: "Yo iba por la revancha. Desde el momento en el que terminó el partido con Motagua, le dije a mi familia que quería revancha. No me quería ir sin devolverle a la gente todo el cariño que me dieron, y eso se hace con un título. Quería ser campeón antes de irme, pero aceleraron la ida, hay cosas que no dependen de uno".

A pesar de lo sucedido, Espíndola dijo que no tiene resentimientos con el entrenador uruguayo: "No tengo nada que decir de Manolo, el poco tiempo que compartí me pareció un tipo correcto. Le deseo que Dios lo bendiga y que pueda llevar a Olimpia a lo más alto".