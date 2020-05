Espíndola: "Marathon sigue siendo mi prioridad"

El defensor argentino terminó su contrato con el conjunto verde, pero lo deja como primera opción frente a los sondeos de otros clubes.

Con la cancelación del Clausura 2020, el vínculo de Esteban Espíndola en Marathon llegó a su fin pero para el defensor argentino la prioridad en su futuro pasa por el Monstruo Verde.

"Espero tomar la mejor decisión, trataré de ser cauto y Marathón sigue siendo mi prioridad, ya que es un lindo club, te genera un sentido de pertenencia, yo primero voy a escuchar la propuesta de ellos, luego del resto y ver qué decisión podemos tomar”, dijo el marcador central de 28 años al diario La Prensa.

Al respecto, explicó que hasta el momento tuvo conversaciones grupales con la dirigencia "ya que habían quedado pendientes unos pagos, pero personalmente no", a causa del parate obligado por el coronavirus "que cayó de sorpresa para todos, lo que queda es tener paciencia".

Más equipos

Sin embargo, Saprissa está tras los pasos de Espíndola para llevarlo a un gigante de . "Ofertas no, sí charlas, sondeos y han surgido algunos llamados, pero no me han presentado propuestas concretas", señaló el argentino. "Me han llamado de varios clubes de Honduras y de afuera, y por cuestiones de respeto no voy a comprometer a nadie”, agregó.