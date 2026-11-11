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Carlos Espí, el joven delantero del Real Madrid, reveló los entresijos de su fichaje por el club blanco procedente del Levante durante el pasado mercado de verano, asegurando que la oferta del Real Madrid no le dejó margen para pensar, a pesar de la existencia de otras opciones para marcharse a la Premier League inglesa.

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El delantero español, de 21 años, habló sobre su experiencia con José Mourinho, elogiando la forma en que el técnico portugués lo trata y su interés en mejorar su nivel, además de revelar el consejo que siempre le da sobre la necesidad de tener paciencia y aprovechar cada oportunidad que se le presente.

Espí dijo, durante su intervención en el programa "El Larguero" de la cadena SER: "Todo lo que me ha pasado es increíble, nadie lo esperaba, ni siquiera mi familia, y ahora tengo que seguir trabajando; es difícil asimilar todo esto porque sucede muy rápido, hay que estar preparado porque esto no va a parar".

Y añadió, sobre su traspaso del Levante al Real Madrid, según lo publicado por el diario "Marca": "Había opciones de ir a la Premier League, pero cuando llegó la oferta del Real Madrid no pude decir que no; todo sucedió muy rápido y todo se cerró en cuestión de dos días".

El joven delantero habló sobre su relación con el director técnico José Mourinho, diciendo: "Voy a intentar aprovechar al máximo cada minuto que me dé el entrenador; lo que más me gusta de Mourinho es su grandeza, lo fácil que es comunicarse con él y la exigencia de sus requisitos. Su interés por mí y que me diga lo que está bien y lo que está mal es algo muy importante para mí".

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Y continuó: "Mourinho me dice que debo tener paciencia y aprovechar cada minuto y cada oportunidad, y eso se consigue trabajando cada día; cada minuto que me da vale su peso en oro".

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Espí también elogió a su compañero francés Kylian Mbappé, asegurando que intenta aprender de él durante los entrenamientos diarios, donde dijo: "Kylian Mbappé es un jugador increíble; en cada sesión de entrenamiento intento aprender de él y de sus consejos, es el mejor del mundo y, en mi opinión, merecía el Balón de Oro".

Y concluyó: "Lo que más me impresiona es su destreza, su velocidad y su habilidad en el regate; es un honor para mí entrenar con él".

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Espí se incorporó a las filas del Real Madrid el pasado verano procedente del Levante, en una operación que le costó a las arcas del conjunto blanco 25 millones de euros.

El joven jugador ha participado en 11 partidos con un total de 51 minutos, entre ellos 7 encuentros en la Liga española (solo 32 minutos) y 4 partidos en la Liga de Campeones de Europa (solo 19 minutos), y pese a ello ha marcado 3 goles, a un ritmo de un gol cada 17 minutos.

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Cabe destacar que el Real Madrid ganó todos sus cuatro partidos en la Liga de Campeones de Europa y cuenta con el pleno de puntos, con 12 puntos, además de ocupar el segundo puesto en la Liga española con 30 puntos y a 3 puntos del líder, el Barcelona.

El conjunto blanco también logró la victoria sobre el Barcelona en el clásico del Camp Nou, confirmando su deseo de competir con fuerza por la Liga tras perder las dos últimas ediciones a favor de su eterno rival.