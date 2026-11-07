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El entrenador del 1. FSV Mainz 05, Urs Fischer, se ha pronunciado con unas palabras sorprendentes sobre la ausencia de Nadiem Amiri en la convocatoria de la selección alemana.

El técnico del Mainz espera que la ausencia del centrocampista en la selección tenga un efecto positivo. «Espero que Nadiem se haya sentido decepcionado. Ahora tiene que demostrar con sus actuaciones: ¡ahora más que nunca! La actitud es lo más importante», dijo antes del partido del sábado contra el Bayern de Múnich.

Amiri, como todo el Mainz, está lejos de su mejor forma en estos momentos. El equipo de Hesse Renano ha encadenado tres derrotas, incluida la dolorosa eliminación en la Copa de Alemania ante el VfL Bochum, de segunda división. Sin embargo, con diez puntos en ocho partidos, el equipo de Fischer ocupa una cómoda posición en la zona media de la Bundesliga (10.º) antes de enfrentarse al club más laureado de Alemania.

Nadiem Amiri fue al Mundial tras participar en 21 goles

Tras su extraordinaria temporada 2025/26 (17 goles y cuatro asistencias), que le valió una convocatoria para la lista del Mundial del exseleccionador alemán Julian Nagelsmann, Amiri ha aportado mucho menos en ataque esta campaña, sobre todo en la Bundesliga. Solo ha dado una asistencia en ocho partidos. Se perdió por problemas de rodilla la eliminación copera en Bochum, después de que el capitán brillara con cuatro participaciones de gol en la victoria por 9-0 ante el VfB Krieschow, de una categoría inferior, en la primera ronda.

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El sucesor de Nagelsmann, Jürgen Klopp, sí había incluido a Amiri en la convocatoria de su primera concentración. El centrocampista jugó 80 minutos en el empate 1-1 como visitante ante Países Bajos, que también supuso el debut del seleccionador. En la derrota por 0-1 contra Grecia, pasó los 90 minutos en el banquillo.

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Para el próximo parón de selecciones, en el que Alemania cerrará la fase de grupos de la Liga de Naciones ante Serbia (13 de noviembre) y Países Bajos (16 de noviembre), Klopp se limitó a una convocatoria de 24 jugadores.

Por delante de Amiri, Klopp eligió para el centro del campo y la mediapunta a Joshua Kimmich, Tom Bischof, Aleksandar Pavlovic (todos del Bayern de Múnich), Felix Nmecha (BVB), Brajan Gruda (RB Leipzig), Florian Wirtz (Liverpool FC), Lennart Karl (también del Bayern de Múnich) y el debutante Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach).

Getty Images

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Selección alemana: la convocatoria de Jürgen Klopp, al detalle

Posición Jugador Portería Marc-Andre ter Stegen (Ajax de Ámsterdam) Portería Alexander Nübel (Besiktas de Estambul) Portería Jonas Urbig (Bayern de Múnich) Defensa Waldemar Anton (Borussia Dortmund) Defensa Finn Jeltsch (VfB Stuttgart) Defensa Jonathan Tah (Bayern de Múnich) Defensa Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart) Defensa Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) Defensa Philipp Treu (SC Freiburg) Defensa Nathaniel Brown (Bayern de Múnich) Defensa Malick Thiaw (Newcastle United) Centrocampo Brajan Gruda (RB Leipzig) Centrocampo Lennart Karl (Bayern de Múnich) Centrocampo Joshua Kimmich (Bayern de Múnich) Centrocampo Felix Nmecha (Borussia Dortmund) Centrocampo Tom Bischof (Bayern de Múnich) Centrocampo Aleksandar Pavlovic (Bayern de Múnich) Centrocampo Said El Mala (1. FC Colonia) Centrocampo Derry Scherhant (SC Freiburg) Centrocampo Florian Wirtz (Liverpool FC) Centrocampo Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach) Delantera Kai Havertz (Arsenal FC) Delantera Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt) Delantera Niclas Füllkrug (SV Werder Bremen)