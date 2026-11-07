El entrenador del 1. FSV Mainz 05, Urs Fischer, se ha pronunciado con unas palabras sorprendentes sobre la ausencia de Nadiem Amiri en la convocatoria de la selección alemana.
El técnico del Mainz espera que la ausencia del centrocampista en la selección tenga un efecto positivo. «Espero que Nadiem se haya sentido decepcionado. Ahora tiene que demostrar con sus actuaciones: ¡ahora más que nunca! La actitud es lo más importante», dijo antes del partido del sábado contra el Bayern de Múnich.
Amiri, como todo el Mainz, está lejos de su mejor forma en estos momentos. El equipo de Hesse Renano ha encadenado tres derrotas, incluida la dolorosa eliminación en la Copa de Alemania ante el VfL Bochum, de segunda división. Sin embargo, con diez puntos en ocho partidos, el equipo de Fischer ocupa una cómoda posición en la zona media de la Bundesliga (10.º) antes de enfrentarse al club más laureado de Alemania.
Nadiem Amiri fue al Mundial tras participar en 21 goles
Tras su extraordinaria temporada 2025/26 (17 goles y cuatro asistencias), que le valió una convocatoria para la lista del Mundial del exseleccionador alemán Julian Nagelsmann, Amiri ha aportado mucho menos en ataque esta campaña, sobre todo en la Bundesliga. Solo ha dado una asistencia en ocho partidos. Se perdió por problemas de rodilla la eliminación copera en Bochum, después de que el capitán brillara con cuatro participaciones de gol en la victoria por 9-0 ante el VfB Krieschow, de una categoría inferior, en la primera ronda.
El sucesor de Nagelsmann, Jürgen Klopp, sí había incluido a Amiri en la convocatoria de su primera concentración. El centrocampista jugó 80 minutos en el empate 1-1 como visitante ante Países Bajos, que también supuso el debut del seleccionador. En la derrota por 0-1 contra Grecia, pasó los 90 minutos en el banquillo.
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Para el próximo parón de selecciones, en el que Alemania cerrará la fase de grupos de la Liga de Naciones ante Serbia (13 de noviembre) y Países Bajos (16 de noviembre), Klopp se limitó a una convocatoria de 24 jugadores.
Por delante de Amiri, Klopp eligió para el centro del campo y la mediapunta a Joshua Kimmich, Tom Bischof, Aleksandar Pavlovic (todos del Bayern de Múnich), Felix Nmecha (BVB), Brajan Gruda (RB Leipzig), Florian Wirtz (Liverpool FC), Lennart Karl (también del Bayern de Múnich) y el debutante Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach).
Selección alemana: la convocatoria de Jürgen Klopp, al detalle
Posición
Jugador
Portería
Marc-Andre ter Stegen (Ajax de Ámsterdam)
Portería
Alexander Nübel (Besiktas de Estambul)
Portería
Jonas Urbig (Bayern de Múnich)
Defensa
Waldemar Anton (Borussia Dortmund)
Defensa
Finn Jeltsch (VfB Stuttgart)
Defensa
Jonathan Tah (Bayern de Múnich)
Defensa
Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart)
Defensa
Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)
Defensa
Philipp Treu (SC Freiburg)
Defensa
Nathaniel Brown (Bayern de Múnich)
Defensa
Malick Thiaw (Newcastle United)
Centrocampo
Brajan Gruda (RB Leipzig)
Centrocampo
Lennart Karl (Bayern de Múnich)
Centrocampo
Joshua Kimmich (Bayern de Múnich)
Centrocampo
Felix Nmecha (Borussia Dortmund)
Centrocampo
Tom Bischof (Bayern de Múnich)
Centrocampo
Aleksandar Pavlovic (Bayern de Múnich)
Centrocampo
Said El Mala (1. FC Colonia)
Centrocampo
Derry Scherhant (SC Freiburg)
Centrocampo
Florian Wirtz (Liverpool FC)
Centrocampo
Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach)
Delantera
Kai Havertz (Arsenal FC)
Delantera
Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt)
Delantera
Niclas Füllkrug (SV Werder Bremen)