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El entrenador del Borussia Dortmund, Niko Kovac, cruza los dedos para que el delantero Serhou Guirassy no haya sufrido una lesión grave tras retirarse cojeando durante la victoria por 2-1 ante el Real Betis en la Champions League, disputada el miércoles por la noche. El atacante sufrió un problema en el muslo en la primera parte de un partido en el que el conjunto alemán, que jugaba en casa, puso fin a la trayectoria perfecta de los visitantes españoles en Europa.

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Un problema en el muslo obliga a sustituirlo antes de tiempo

Kovac quedó pendiente de la evolución de su delantero pese a ver cómo su equipo igualaba al Betis con nueve puntos en cuatro partidos de la Champions League. Guirassy chocó de forma aparatosa con el poste cercano tras resbalar cerca del área pequeña cuando intentaba llegar a un centro en el minuto 3. Trató de seguir jugando pese al dolor, pero cayó al césped agarrándose el muslo en el minuto 29 y fue sustituido por Konstantinos Karetsas, de 18 años, cinco minutos después.

«Notó algo en el muslo»

Los goles en la segunda parte del exdelantero del Wolves Fabio Silva, que aprovechó un rechace en el minuto 49 después de que el portero Alvaro Valles detuviera con el pie un remate de Jobe Bellingham, centrocampista de la sub-21 de Inglaterra, y de Karetsas en el minuto 72, tras un pase de Silva, aseguraron los puntos. Aunque Aitor Ruibal, que había entrado desde el banquillo en el Betis, empató en el minuto 67 tras un centro raso de Abde Ezzalzouli, antes de que Valles detuviera un cabezazo en plancha de Bellingham y Nico Schlotterbeck rematara de cabeza por encima del larguero, la atención tras el partido se centró en Guirassy.

Al hablar del estado del delantero tras el pitido final, Kovac dijo: «He hablado brevemente con él. Notó algo en el muslo. Espero que no haya ninguna lesión. Tendremos que ver qué pasa y si es algo más que una distensión, aunque no creo que lo sea».

El director deportivo comparte el optimismo

El Dortmund infligió al equipo visitante su primera derrota tras tres victorias europeas consecutivas y mostró una notable capacidad ofensiva incluso después de perder a su delantero centro titular antes del descanso.

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El director deportivo del Dortmund, Ole Book, ofreció tras el partido una valoración inicial igualmente alentadora, en línea con la de su entrenador: «Es una lesión muscular. Sin embargo, seguía corriendo con bastante normalidad, así que espero que no sea nada grave».

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Una prueba liguera antes del parón internacional

Guirassy tiene ahora poco tiempo para recuperarse de cara al partido de la Bundesliga del sábado contra el SV Elversberg, el último compromiso del Dortmund antes del parón internacional de noviembre. Segundo en la clasificación liguera y por detrás del líder, el Bayern de Múnich, únicamente por la diferencia de goles, el equipo de Kovac no puede permitirse un tropiezo antes de la pausa de las competiciones nacionales. Cuando se reanude el fútbol europeo el 24 de noviembre, el Dortmund visitará al Arsenal, subcampeón de la temporada 2025-26, mientras que el Betis se enfrentará a domicilio al colista, el Slovan Bratislava.