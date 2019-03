"Esperamos que Lo Celso se quede en el Betis durante muchos años"

El centrocampista argentino se quedaría en el Villamarín si pagan 25 millones de euros y Serra Ferrer tiene claro que quiere que siga.

Giovani lo Celso sólo ha necesitado unos meses para convertirse en uno de las estrellas del Real , un club que tiene claro que su futuro pasa por seguir en el Benito Villamarín y no volver al .

Los verdiblancos que, de meterse en Europa, tendrían que pagar por él 25 millones de euros para que se quede y el vicepresidente deportivo del club, Lorenzo Serra Ferrer, reconoce que el deseo de la entidad es abonar esta cantidad para que se quede.

"Esperamos que se quede con nosotros durante muchos años. La próxima temporada, él podrá seguir creciendo con el Betis", comentó a France Football sobre la situación de un Lo Celso que ya ha dejado claro que de cara al futuro sólo piensa en el Betis.

El directivo explicó cómo consiguieron que se gestara la operación: "Aprovechamos la situación. Cuando me di cuenta de que el nuevo entrenador no contaba con él esta temporada me puse en contacto con su padre para expresar nuestro interés. Luego hablé con Antero Henrique y Maxwell, a quienes convencimos, al igual que a Gio".