La afición aguarda los resultados del sorteo de la fase de grupos de la Liga de Campeones de África y la Copa de la Confederación, correspondientes a la presente temporada 2026-2027.

Se completó la lista de equipos clasificados para los dieciseisavos de final en ambas competiciones, que se dividirán en 4 grupos en cada torneo, compuesto cada uno por 4 equipos, de modo que el primero y el segundo avanzarán a los cuartos de final.

Está previsto que la Confederación Africana de Fútbol celebre el sorteo de la fase de grupos mañana miércoles, en la sede de la Federación Egipcia en la ciudad de 6 de Octubre.

Liga de Campeones de África: la clasificación en ausencia del campeón defensor

Las rondas preliminares vivieron algunas sorpresas, la más destacada la eliminación del equipo sudafricano Mamelodi Sundowns, campeón defensor, a manos del angoleño Wiliete.

Tras la clasificación de los dieciséis equipos, el primer bombo registró un dominio árabe absoluto, con una fuerte presencia de Egipto a través de sus equipos Zamalek y Pyramids.

La distribución de los equipos antes del sorteo quedó de la siguiente manera:

Primer bombo: Zamalek, Pyramids, Espérance de Túnez, Renaissance de Berkane de Marruecos

Segundo bombo: Al-Hilal de Sudán, Simba de Tanzania, Young Africans de Tanzania, Petro de Luanda de Angola

Tercer bombo: Orlando Pirates de Sudáfrica, Horoya de Guinea, Nouadhibou de Mauritania, Mouloudia de Argel.

Cuarto bombo: Wiliete de Angola, Club Africain de Túnez, Maghreb de Fez, Coton Sport de Camerún.

Según la clasificación, la posibilidad de enfrentamientos árabe-árabe en los octavos de final es factible, e incluso podrían coincidir dos equipos de un mismo país en un mismo grupo.

Eso podría ocurrir dada la presencia del Espérance en el primer bombo y de su compatriota, el Club Africain, en el cuarto bombo, y lo mismo sucede con el Renaissance de Berkane y el Maghreb de Fez.

Copa de la Confederación: una competición de fuego

La Copa de la Confederación presenta una llamativa presencia de algunos clubes históricos, lo que augura una competición de fuego en la fase de grupos.

Tras completarse la lista de clasificados para esta ronda, los equipos se dividieron en 4 niveles, que quedaron de la siguiente manera:

Primer bombo: Al-Ahly de Egipto, USM Alger de Argelia, AS FAR de Marruecos y el clasificado del enfrentamiento entre (Chabab Belouizdad de Argelia y Aduanas de Mauritania)

Segundo bombo: Raja de Marruecos, Maniema del Congo, Azam de Tanzania, CS Sfaxien de Túnez.

Tercer bombo: Al-Ahly Trípoli de Libia, Singida de Tanzania, Black Bulls de Mozambique, Real Bamako de Malí.

Cuarto bombo: ASKO Kara de Togo, Red Arrows de Zambia, 1.º de Agosto de Angola, Durban City de Sudáfrica.

También aquí la clasificación abre la puerta a enfrentamientos árabe-árabe en la próxima ronda, así como a la presencia de dos equipos de un mismo país en un mismo grupo, como el AS FAR y el Raja.