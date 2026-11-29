Compartir Sigue a GOAL en Google

El Como, quinto clasificado, recibe este domingo por la noche a la Juventus en el Stadio Giuseppe Sinigaglia con el objetivo de prolongar el mejor inicio de su historia en la Serie A y mantener los cinco puntos de ventaja sobre el equipo de Luciano Spalletti. Antes del partido, Cesc Fabregas elogió a la Juventus como uno de los clubes con más historia de Italia y advirtió a sus jugadores de que deben disputar «un partido casi perfecto».

Anuncios

El Como, en plena forma, pone a prueba su racha récord ante una Juventus que va a más

El Como, quinto clasificado, recibe a la Juventus este domingo (20:45) en el Stadio Giuseppe Sinigaglia, en su tercer partido consecutivo en casa. Buscará dar continuidad a su ajustada victoria sobre el AEK en la Liga de Campeones de la UEFA y al triunfo del pasado fin de semana ante el Cagliari en la Serie A.

Tras sumar 26 puntos en sus primeros 12 partidos de liga, un récord del club en la máxima categoría, el equipo de Cesc Fabregas aventaja en cinco puntos a la Juventus de Luciano Spalletti, que llega a orillas del lago después de vencer al Omonia Nicosia en la Liga Europa de la UEFA.

«Para llevarnos los tres puntos, tendremos que disputar un partido casi perfecto»

Pese a haber derrotado a la Juventus por 2-0 tanto en casa como a domicilio la pasada temporada, Fabregas expresó su profunda admiración por el histórico club turinés e insistió en que el Como debe imponer su identidad y apoyarse en el ambiente de su estadio desde el calentamiento.

«La Juventus atraviesa un momento de confianza, marca muchos goles y rinde a un nivel muy alto en defensa. A veces se repliega un poco en un bloque medio y otras presiona más arriba. Nos hemos preparado para ambas situaciones. Para llevarnos los tres puntos, tendremos que disputar un partido casi perfecto», afirmó Fabregas. «Ahora me centro más en nuestro modelo y estilo de juego que en preparar partidos concretos. Siempre intentamos analizar a nuestros rivales, pero creo que también tenemos mucho que decir sobre lo que suceda mañana en el campo. Necesitamos personalidad para jugar a nuestra manera. Al crecer en España, siempre vi a la Juventus como uno de los clubes con más historia de Italia. Cuando el Como se enfrenta a un equipo así, la afición puede darnos un impulso extra. Mañana me encantaría ver el Sinigaglia en su mejor versión desde el calentamiento».

Anuncios Anuncios

El Como domina la posesión ante una Juventus goleadora, pero mermada por las lesiones

El Como llega al domingo como líder de la Serie A en posesión media (62 %), precisión en el pase (90 %) y secuencias de juego de 10 o más pases (264). Tiene como referente a Nico Paz, que suma 25 goles y 23 asistencias en todas las competiciones desde su llegada antes de la temporada 2024/25, y busca dejar la portería a cero en casa en liga por quinto partido consecutivo, algo que no logra desde 1985.

Related Topics

La Juventus, por su parte, cuenta con 16 goleadores distintos en todas las competiciones y ha marcado cuatro goles en cada uno de sus dos últimos partidos. Sin embargo, Spalletti sigue sin poder contar con los lesionados Kenan Yildiz, Khephren Thuram, Manuel Locatelli, Kamil Grabara, Pierre Kalulu y Nico Gonzalez, por lo que Nick Woltemade y Randal Kolo Muani, en buena forma, tendrán que liderar el ataque.

Un duelo clave por las cinco primeras plazas a orillas del lago de Como

Una victoria del Como supondría su cuarto triunfo consecutivo en casa en la Serie A, su mejor racha desde 1980, y ampliaría a ocho puntos su ventaja sobre la Juventus en la lucha por clasificarse para la Liga de Campeones de la UEFA.

Anuncios

Para la Juventus, que ha ganado ocho de sus 15 visitas al Como en la máxima categoría y registra la cifra más baja de goles esperados en contra de la liga (8,9), sumar los tres puntos es vital para recortar distancias con los cinco primeros.