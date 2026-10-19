Espectacular tifo en Trebisonda: Salah cabalga sobre el águila del Besiktas en la cumbre de Turquía

Los aficionados del Trabzonspor enviaron un mensaje contundente a su rival, el Beşiktaş, antes del enfrentamiento entre ambos equipos que se disputa en el marco de los partidos de la octava jornada de la Liga de Turquía.

Los aficionados desplegaron un "tifo" en las gradas en el que aparecía la estrella egipcia volando por encima de una gran águila (símbolo del rival), mientras que algunos jugadores del Beşiktaş sujetaban las patas de dicha águila.

Salah aparece en el tifo conduciendo al águila y a los jugadores del Beşiktaş hacia el feudo del Trabzonspor, como si los hubiera vencido y los llevara obligados al estadio Papara Park.

Cabe recordar que al club del Beşiktaş se le apoda "las Águilas Negras".

Anteriormente, Salah ya había sido vinculado con un traspaso al Beşiktaş antes de firmar con el Trabzonspor, pero las negociaciones entre ambas partes se complicaron.







