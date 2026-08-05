Al menos si se quiere dar crédito a las palabras de su compañero Deniz Undav, ese no es el caso. «No tenéis que preocuparos. No no está aquí porque esté en otro club. Eso no lo he permitido», cita la Bild este miércoles a Undav al ser preguntado por las imágenes de Leweling en el aeropuerto de Stuttgart.

Leweling se está perdiendo actualmente la concentración de pretemporada del Stuttgart en Chiemsee debido a una infección persistente y tampoco pudo completar parte de la obligatoria prueba de rendimiento. Leweling tampoco estuvo presente en el amistoso contra el Paris FC del pasado sábado porque, según Bild, su estado aún no había mejorado.

Ahora, el martes apareció una imagen en Instagram que implica que Leweling se encuentra en el check-in de un vuelo a Londres, aderezada con la pregunta: «¿Qué club podría ser?». Las tres opciones de respuesta: Chelsea, Tottenham y Arsenal.

Jamie Leweling ya no sería intocable en el VfB Stuttgart

Bild informa de que las imágenes «son reales», pero que no guardan relación con una posible salida relámpago del internacional alemán, aunque en las últimas semanas varios grandes clubes habían mostrado interés en Leweling. Fuentes del club habrían confirmado a Bild que Leweling quiere quedarse en Stuttgart y que el club también cuenta claramente con el atacante.

Sin embargo, recientemente kicker sostuvo lo contrario: que Leweling sí sería un candidato a salir en caso de llegar una oferta adecuada. Según esa información, ya habría llegado a los suabos una propuesta del AFC Bournemouth, aunque fue considerada «poco atractiva». Sky había situado el precio mínimo aceptable de la directiva del Stuttgart por Leweling en 50 millones de euros.

Por el momento no se ha aclarado adónde se dirigía realmente Leweling. No obstante, se da por hecho que el viaje tiene motivos privados. El lunes, el jugador de 25 años debería completar entonces el resto de la prueba de rendimiento en Stuttgart.