



Según informa Sactown Sport, el general manager Scott Perry, de los Sacramento Kings, está de visita en Florida para ver entrenamientos de Simmons. Según ese medio, el GM quiere comprobar si el tres veces All Star puede ser una opción seria para apoyar al rookie Darius Acuff Jr. en la posición de base.

Acuff Jr. está llamado a convertirse en el rostro del nuevo comienzo en Sacramento. Los Kings, que terminaron la pasada temporada con solo 22 victorias y 60 derrotas, eligieron al joven de 19 años en el séptimo puesto del draft de este año.

Simmons disputó hasta la fecha su último partido en la NBA en abril de 2025 con Los Angeles Clippers; se perdió por completo la pasada temporada para, según uno de sus entrenadores, volver a ponerse en forma y recuperarse por completo de las muchas lesiones de su carrera en la NBA. Sin embargo, actualmente, según el insider de la NBA Jake Fischer, ningún equipo estaría dispuesto a ofrecerle a Simmons un contrato garantizado. Aun así, no está descartado un regreso a la NBA. De hecho, los Denver Nuggets también ofrecieron a Lonnie Walker IV solo un contrato no garantizado para el training camp.

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Ben Simmons vive una dura caída en la NBA: de All Star a trotamundos

El Simmons de 30 años ha vivido en los últimos años una caída casi sin precedentes. Después de seis años en su mayor parte exitosos en los Philadelphia 76ers, en los que fue elegido Rookie of the Year, tres veces All Star, dos veces para el All-Defensive Team y una vez para el All-NBA Third Team, su estrella empezó a apagarse lenta pero continuamente.

En los Brooklyn Nets volvió a verse acosado por las lesiones, por lo que incluso ya se especuló con una retirada prematura. En febrero de 2025 se convirtió en agente libre tras un buyout y posteriormente se unió a los Clippers. Tras su salida de L.A. apenas unos meses después, al menos dejó titulares positivos como pescador profesional durante su "año sabático". En mayo ganó con su equipo la Walker's Cay Open Cup de la Sport Fishing Championship.

A mediados de agosto, el insider de la NBA Marc Spears ya informó de que algunos equipos habían mostrado su interés en fichar al número uno del draft de 2016 por el mínimo de veterano. En concreto, Spears mencionó a un equipo de la Conferencia Oeste, algo que encajaría con los Kings.

El propio Simmons ya dejó entrever hace unas semanas que apunta a un regreso al escenario del baloncesto profesional, compartiendo una enigmática publicación en Instagram. «No cambiaría la historia. Los altos, los bajos, el dolor, el tiempo, las lecciones. Acepto todo eso. Cada capítulo ha construido en mí algo que no habría podido construir de ninguna otra manera. Agradecido por el camino que he recorrido. Orgulloso de dónde estoy. Preparado para todo lo que aún está por venir», escribió junto a una imagen en la que aparece en pose de celebración durante un entrenamiento.