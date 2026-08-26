Según informa Sactown Sport, el general manager Scott Perry, de los Sacramento Kings, está de visita en Florida para ver entrenamientos de Simmons. Según esa información, el GM quiere comprobar si el tres veces All Star puede ser una opción seria para apoyar al rookie Darius Acuff Jr. en la posición de base.

Acuff Jr. está llamado a convertirse en el rostro del nuevo comienzo en Sacramento. Los Kings, que terminaron la pasada temporada con solo 22 victorias y 60 derrotas, seleccionaron al jugador de 19 años en el séptimo puesto del draft de este año.

Simmons disputó hasta la fecha su último partido en la NBA en abril de 2025 con Los Angeles Clippers. Se perdió por completo la pasada temporada para, según indicó uno de sus entrenadores, volver a ponerse en forma y recuperarse por completo de las muchas lesiones de su carrera en la NBA. Actualmente, sin embargo, según el insider de la NBA Jake Fischer, ningún equipo estaría dispuesto a ofrecerle a Simmons un contrato garantizado. Aun así, un regreso a la NBA no está descartado. Los Denver Nuggets, por ejemplo, también solo le ofrecieron a Lonnie Walker IV un contrato no garantizado para el training camp.

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Ben Simmons vive una dura caída en la NBA: de All Star a trotamundos

El Simmons, de 30 años, ha vivido en los últimos años una caída casi sin precedentes. Tras seis años mayoritariamente exitosos en los Philadelphia 76ers, en los que fue elegido Rookie of the Year, tres veces All Star, dos veces para el All-Defensive Team y una vez para el All-NBA Third Team, su estrella empezó a apagarse lenta pero continuamente.

En los Brooklyn Nets volvió a verse lastrado una y otra vez por las lesiones, hasta el punto de que incluso se especuló con una retirada prematura. En febrero de 2025 se convirtió en agente libre tras un buyout y posteriormente se unió a los Clippers. Después de su salida de L.A. solo unos meses más tarde, al menos dejó titulares positivos como pescador profesional durante su "año sabático". En mayo ganó con su equipo la Walker's Cay Open Cup del Sport Fishing Championship.

A mediados de agosto, el insider de la NBA Marc Spears ya informó de que algunos equipos habían mostrado su interés en fichar por el mínimo de veterano al número uno del draft de 2016. Spears mencionó concretamente a un equipo de la Conferencia Oeste, algo que encajaría con los Kings.

El propio Simmons ya dejó entrever hace unas semanas que apunta a un regreso al baloncesto profesional, compartiendo una críptica publicación en Instagram. "No cambiaría la historia. Los altibajos, el dolor, el tiempo, las lecciones. Acepto todo eso. Cada capítulo ha construido en mí algo que no habría podido construir de ninguna otra manera. Agradecido por el camino que he recorrido. Orgulloso de dónde estoy. Preparado para todo lo que aún está por venir", escribió junto a una imagen en la que aparece celebrando durante un entrenamiento.